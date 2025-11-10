वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इस खिलाड़ी को बनाया गया भारत का कप्तान

Womens Junior Hockey World Cup: एफआईएच महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन 25 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच चिली के सैंटियागो में होगा. हॉकी इंडिया ने इस विश्व कप के लिए 18 खिलाड़ियों के साथ दो वैकल्पिक खिलाड़ियों वाली 20 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. भारतीय टीम की कमान ज्योति सिंह को सौंपी गई है, जबकि निधि और एंगिल हर्षा रानी मिंज गोलकीपिंग का जिम्मा संभालेंगी. टीम अपनी कड़ी तैयारियों को परखने और विश्व मंच पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करेगी.

किस ग्रुप में टीम इंडिया?

भारतीय टीम को जर्मनी, आयरलैंड और नामीबिया के साथ पूल-सी में रखा गया है. भारत 1 दिसंबर को नामीबिया के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को जर्मनी और 5 दिसंबर को आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा. प्रत्येक पूल से शीर्ष टीमें नॉकआउट चरणों में आगे बढ़ेंगी, जो 7 से 13 दिसंबर तक खेले जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: महान खिलाड़ी ने ली आखिरी सांस, खेल जगत में मातम का माहौल, फैंस को लगा गहरा सदमा

कोच ने क्या कहा?

टीम चयन को लेकर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के हेड कोच तुषार खांडकर ने कहा, ''मैं भारतीय टीम और इस समय उनके खेलने के तरीके से बहुत खुश हूं. हॉकी में अनुशासन मेरा मुख्य सिद्धांत है. टीम को बनाते समय मैंने इसी को ध्यान में रखा है. हम कड़े प्रशिक्षण से गुजरे हैं.हमने अपने रक्षात्मक ढांचे और प्रतिद्वंद्वी के स्कोरिंग क्षेत्र में फिनिशिंग पर कड़ी मेहनत की है. पिछले कुछ महीनों में लड़कियों ने अपने खेल में काफी सुधार और परिपक्वता दिखाई है. हम सभी चिली जाने के लिए तैयार और बहुत उत्साहित हैं. लड़कियां विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हैं.''

एफआईएच महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम:

गोलकीपर: निधि और एंगिल हर्षा रानी मिंज.

डिफेंडर: मनीषा, लालथनलुआलांगी, साक्षी शुक्ला, पूजा साहू, नंदिनी.

मिडफील्डर: साक्षी राणा, इशिका, सुनीता टोप्पो, ज्योति सिंह, खैदेम शिलेइमा चानू, बिनिमा धन.

फॉरवर्ड: सोनम, पूर्णिमा यादव, कनिका सिवाच, हिना बानो, सुखवीर कौर.

वैकल्पिक खिलाड़ी: प्रियंका यादव, पार्वती टोपनो.