Advertisement
trendingNow12996232
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इस खिलाड़ी को बनाया गया भारत का कप्तान

Womens Junior Hockey World Cup: एफआईएच महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन 25 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच चिली के सैंटियागो में होगा. हॉकी इंडिया ने इस विश्व कप के लिए 18 खिलाड़ियों के साथ दो वैकल्पिक खिलाड़ियों वाली 20 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. भारतीय टीम की कमान ज्योति सिंह को सौंपी गई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 10, 2025, 04:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इस खिलाड़ी को बनाया गया भारत का कप्तान

Womens Junior Hockey World Cup: एफआईएच महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन 25 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच चिली के सैंटियागो में होगा. हॉकी इंडिया ने इस विश्व कप के लिए 18 खिलाड़ियों के साथ दो वैकल्पिक खिलाड़ियों वाली 20 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. भारतीय टीम की कमान ज्योति सिंह को सौंपी गई है, जबकि निधि और एंगिल हर्षा रानी मिंज गोलकीपिंग का जिम्मा संभालेंगी. टीम अपनी कड़ी तैयारियों को परखने और विश्व मंच पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करेगी.

किस ग्रुप में टीम इंडिया?

भारतीय टीम को जर्मनी, आयरलैंड और नामीबिया के साथ पूल-सी में रखा गया है. भारत 1 दिसंबर को नामीबिया के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को जर्मनी और 5 दिसंबर को आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा. प्रत्येक पूल से शीर्ष टीमें नॉकआउट चरणों में आगे बढ़ेंगी, जो 7 से 13 दिसंबर तक खेले जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: महान खिलाड़ी ने ली आखिरी सांस, खेल जगत में मातम का माहौल, फैंस को लगा गहरा सदमा

कोच ने क्या कहा?

टीम चयन को लेकर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के हेड कोच तुषार खांडकर ने कहा, ''मैं भारतीय टीम और इस समय उनके खेलने के तरीके से बहुत खुश हूं. हॉकी में अनुशासन मेरा मुख्य सिद्धांत है. टीम को बनाते समय मैंने इसी को ध्यान में रखा है. हम कड़े प्रशिक्षण से गुजरे हैं.हमने अपने रक्षात्मक ढांचे और प्रतिद्वंद्वी के स्कोरिंग क्षेत्र में फिनिशिंग पर कड़ी मेहनत की है. पिछले कुछ महीनों में लड़कियों ने अपने खेल में काफी सुधार और परिपक्वता दिखाई है. हम सभी चिली जाने के लिए तैयार और बहुत उत्साहित हैं. लड़कियां विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हैं.''

एफआईएच महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम:

गोलकीपर: निधि और एंगिल हर्षा रानी मिंज.
डिफेंडर: मनीषा, लालथनलुआलांगी, साक्षी शुक्ला, पूजा साहू, नंदिनी.
मिडफील्डर: साक्षी राणा, इशिका, सुनीता टोप्पो, ज्योति सिंह, खैदेम शिलेइमा चानू, बिनिमा धन.
फॉरवर्ड: सोनम, पूर्णिमा यादव, कनिका सिवाच, हिना बानो, सुखवीर कौर.
वैकल्पिक खिलाड़ी: प्रियंका यादव, पार्वती टोपनो.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Hockey

Trending news

'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
bengaluru Jail Viral video
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव