52 साल बाद फिर चमकी भारतीय महिला हॉकी, जर्मनी को रौंदकर वर्ल्ड कप में हासिल किया ऐतिहासिक मुकाम

Indian Women Hockey Team: भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2026 वर्ल्ड कप में जर्मनी को 3-1 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया. यह 52 साल में टीम का वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. स्जोर्ड मारिज्ने की वापसी के बाद टीम ने डिफेंस में शानदार मजबूती दिखाई. अब भारत की नजर एशियन गेम्स और लॉस एंजिल्स ओलंपिक क्वालिफिकेशन पर है.
भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2026 FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप में ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने 52 साल पुराने इतिहास को फिर से याद दिला दिया. टीम इंडिया ने जर्मनी को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट में पांचवां स्थान हासिल किया. यह 1974 के बाद वर्ल्ड कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. 1974 में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही थी और उसके बाद वह कभी भी सातवें स्थान से ऊपर नहीं पहुंच सकी थी.
इस उपलब्धि की खास बात यह है कि भारतीय टीम ने यह मुकाम कोच स्जोर्ड मारिज्ने की वापसी के महज छह महीने के भीतर हासिल किया है. 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाने और एफआईएच प्रो लीग से रेलिगेशन के बाद भारतीय महिला हॉकी मुश्किल दौर से गुजर रही थी. ऐसे समय में वर्ल्ड कप में दुनिया की मजबूत टीमों के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर माना जा रहा है.
जर्मनी के खिलाफ मुकाबले में भारत ने शानदार वापसी करते हुए 3-1 से जीत दर्ज की. इस जीत ने टीम को पांचवें स्थान तक पहुंचाया और पूरे टूर्नामेंट के अभियान को यादगार बना दिया.
मारिज्ने के मार्गदर्शन में भारतीय टीम की सबसे बड़ी मजबूती उसका डिफेंस रहा. छह मुकाबलों में भारत ने सिर्फ छह गोल खाए. टीम ने दो मुकाबलों में क्लीन शीट भी हासिल की और दुनिया की नंबर-1 टीमों में शामिल नीदरलैंड्स को भी सिर्फ दो गोल तक सीमित रखा.
मारिज्ने ने 3-4-3 सिस्टम के साथ टीम को मैदान पर उतारा, जिसमें डिफेंस और मिडफील्ड के बीच अच्छा संतुलन देखने को मिला. शिल्पी डबास, सुशीला चानू, नेहा गोयल, निक्की प्रधान और साक्षी राणा ने डिफेंस को मजबूती दी. गोलकीपर के रूप में अनुभवी सविता पुनिया के साथ बिचु देवी ने भी प्रभावित किया.
हालांकि पांचवां स्थान ऐतिहासिक है, लेकिन टीम के सामने अभी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं. भारत ने छह मैचों में 11 गोल किए, जिनमें छह एक ही मुकाबले में आए। इंग्लैंड, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत गोल नहीं कर सका. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी मुकाबले में भी टीम के पास मौके आए, लेकिन उन्हें गोल में नहीं बदला जा सका.
यही वह क्षेत्र है जिस पर मारिज्ने को अब सबसे ज्यादा काम करना होगा. गेंद पर ज्यादा समय तक कब्जा बनाए रखना, सर्कल में बेहतर निर्णय लेना और मिले मौकों को गोल में बदलना भारत की अगली चुनौती है.
वर्ल्ड कप का पांचवां स्थान भारतीय महिला हॉकी के लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि वापसी का संकेत है. अब टीम की नजर एशियन गेम्स पर होगी, जहां भारत के सामने लॉस एंजिल्स ओलंपिक का टिकट हासिल करने की चुनौती होगी. चीन सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा.