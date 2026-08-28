Add Zee Business As A Preferred Source
App

52 साल बाद फिर चमकी भारतीय महिला हॉकी, जर्मनी को रौंदकर वर्ल्ड कप में हासिल किया ऐतिहासिक मुकाम

Indian Women Hockey Team: भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2026 वर्ल्ड कप में जर्मनी को 3-1 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया. यह 52 साल में टीम का वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. स्जोर्ड मारिज्ने की वापसी के बाद टीम ने डिफेंस में शानदार मजबूती दिखाई. अब भारत की नजर एशियन गेम्स और लॉस एंजिल्स ओलंपिक क्वालिफिकेशन पर है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 28, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:12 AM IST
52 साल बाद फिर चमकी भारतीय महिला हॉकी, जर्मनी को रौंदकर वर्ल्ड कप में हासिल किया ऐतिहासिक मुकाम
Image Credit: भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास (@TheHockeyIndia/X)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रक्षाबंधन पर दिल्ली में बरसेंगे बादल! बारिश के बाद 4 दिन मिलेगी राहत
2
3
4
5