52 साल बाद फिर चमकी भारतीय महिला हॉकी, जर्मनी को रौंदकर वर्ल्ड कप में हासिल किया ऐतिहासिक मुकाम

इस उपलब्धि की खास बात यह है कि भारतीय टीम ने यह मुकाम कोच स्जोर्ड मारिज्ने की वापसी के महज छह महीने के भीतर हासिल किया है. 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाने और एफआईएच प्रो लीग से रेलिगेशन के बाद भारतीय महिला हॉकी मुश्किल दौर से गुजर रही थी. ऐसे समय में वर्ल्ड कप में दुनिया की मजबूत टीमों के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर माना जा रहा है.