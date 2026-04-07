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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीमिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार टीम इंडिया, इस देश में होगी 4 मैचों की सीरीज, नोट कर लें पूरा शेड्यूल

मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार टीम इंडिया, इस देश में होगी 4 मैचों की सीरीज, नोट कर लें पूरा शेड्यूल

Indian Womens Hockey Team: भारतीय महिला हॉकी टीम के अर्जेंटीना दौरे का पूरा शेड्यूल आ गया है. विश्व कप और एशियाई खेलों की तैयारी के लिए कोच शुअर्ड मारिन ने अपनी रणनीति और टीम चयन के कड़े पैमाने के बारे में बात की है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 07, 2026, 02:32 PM IST
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Photo Credit : Social Media
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Indian Womens Hockey Team: भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में चार मैचों की सीरीज खेलने के लिए तैयार है. सीरीज 13 से 17 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी. भारतीय टीम अपने मैच 13, 14, 16 और 17 अप्रैल को अर्जेंटीना के 'नेशनल सेंटर ऑफ हाई परफॉरमेंस एथलेटिक्स' (CeNARD) में खेलेगी. भारत और अर्जेंटीना के बीच पिछले कुछ वर्षों में बेहद प्रतिस्पर्धी मुकाबले हुए हैं. इसमें पिछले जून में एफआईएच प्रो लीग 2024-25 के दौरान हुआ रोमांचक 2-2 का ड्रॉ भी शामिल है.

यह आगामी दौरा बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले एफआईएच हॉकी विश्व कप और इस साल के अंत में होने वाले एशियाई खेलों से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास का एक बहुमूल्य अवसर प्रदान करेगा. यह सीरीज भारत के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में काम करेगी, जहां टीम को चार मैचों में अलग-अलग संयोजनों और रणनीतियों को आजमाने का मौका मिलेगा.

24 खिलाड़ियों का चयन क्यों किया? 

दौरे को लेकर बात करते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच शुअर्ड मारिन ने कहा, ''हम 24 खिलाड़ियों के दल के साथ अर्जेंटीना जा रहे हैं और यह एक बहुत ही सोचा-समझा निर्णय है. इस दौरे का उद्देश्य अधिक खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर देना है. अर्जेंटीना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है और वहां का माहौल हमें बताएगा कि प्रत्येक खिलाड़ी वर्तमान में कहां खड़ा है. हम देखना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण समय पर कौन जिम्मेदारी उठाता है.''

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टीम में जगह पक्की करने के लिए क्या है सबसे बड़ी शर्त? 

कोच मारिन ने स्पष्ट किया कि इस टीम में जगह बनाने के लिए खिलाड़ी को सबसे पहले एक 'टीम प्लेयर'  होने का प्रमाण देना होगा. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि कोई खिलाड़ी समूह के साथ नहीं जुड़ सकता और एक-दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए इस टीम का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल होगा.

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हॉकी विश्व कप और एशियाई खेलों का आयोजन कब होगा?

पुरुष और महिला दोनों के विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में एक साथ आयोजित किए जाएंगे. वहीं, एशियाई खेलों की मेजबानी 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आइची-नागोया (जापान) द्वारा की जाएगी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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