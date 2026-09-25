/फाइनल में भारतीय महिला कबड्डी टीम: एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल किया पक्का, सेमीफाइनल में नेपाल को बुरी तरह हराया

Asian Games 2026 India vs Nepal Kabaddi: भारतीय कबड्डी टीमों का एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी है. महिला वर्ग में टीम इंडिया ने फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. इसके साथ ही उसने देश के लिए कम से कम एक सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है. अब टीम इंडिया खिताबी मुकाबले में गोल्ड मेडल के लिए उतरेगी. शुक्रवार को टोकाई सिटीजन्स जिम्नेजियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने नेपाल को 48–24 के बड़े अंतर से मात दी. इस एकतरफा जीत के साथ ही भारतीय टीम ने लगातार दूसरा एशियाई खेल खिताब जीतने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं.
इस मुकाबले में भारत की रेडर्स ने आक्रामक खेल दिखाया और कुल 35 आउट पॉइंट्स हासिल किए, जबकि नेपाल की टीम केवल 18 पॉइंट्स ही बना पाई. वहीं, भारतीय डिफेंस ने भी मजबूत खेल दिखाते हुए नेपाल के आक्रमण को पूरी तरह रोके रखा और मैच के दौरान नेपाल को तीन बार 'ऑल-आउट' किया. भारत की स्टार रेडर संजू देवी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. उन्होंने लगातार नेपाल की रक्षापंक्ति को तोड़कर टीम के स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया.
भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था। पहले हाफ के अंत तक भारत 31–17 की मजबूत बढ़त पर था. इसमें 23 आउट पॉइंट्स, 4 बोनस पॉइंट्स और दो ऐसे 'ऑल-आउट' शामिल थे जिनका नेपाली रक्षक मुकाबला नहीं कर सके. हालांकि, नेपाल ने शुरुआती हाफ में 13 टच पॉइंट्स और एक 'सुपर टैकल' करके मैच में बने रहने की कोशिश की, लेकिन वे भारत के साथ अंतर को कम करने में नाकाम रहे.
ब्रेक के बाद दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम ने मैच पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखा. भारत ने मैच को आसानी से संभालते हुए 17 और अंक जोड़े, जिसमें एक और 'ऑल-आउट' शामिल था. दूसरी तरफ, नेपाल की टीम दूसरे हाफ में सिर्फ 5 टच पॉइंट्स और 2 बोनस पॉइंट्स ही जुटा सकी, जो भारत की विशाल बढ़त को चुनौती देने के लिए काफी नहीं थे. आखिरकार भारत ने 48–24 से मैच अपने नाम कर लिया.
इस शानदार जीत के साथ ही भारत अब गोल्ड मेडल मुकाबले में पहुंच गया है, जो शनिवार, 26 सितंबर को टोकाई सिटीजन्स जिम्नेजियम में खेला जाएगा. फाइनल मैच में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपे के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा. भारतीय महिला टीम लगातार एशियाई खेलों का गोल्ड जीतने के अपने लक्ष्य के बेहद करीब है.