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फाइनल में भारतीय महिला कबड्डी टीम: एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल किया पक्का, सेमीफाइनल में नेपाल को बुरी तरह हराया

एशियन गेम्स 2026 के महिला कबड्डी सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 48-24 से हरा दिया. उसने गोल्ड मेडल मैच में अपना स्थान पक्का कर लिया है. अब टीम इंडिया लगातार दूसरे गोल्ड के लिए उतरेगी.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 25, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:44 AM IST
फाइनल में भारतीय महिला कबड्डी टीम: एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल किया पक्का, सेमीफाइनल में नेपाल को बुरी तरह हराया
Image Credit: भारतीय महिला कबड्डी टीम.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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