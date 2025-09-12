दूसरे सुपर-4 मैच में चीन से हारी भारतीय महिला टीम, अभी भी फाइनल में पहुंचने मौका, ये रहा समीकरण
दूसरे सुपर-4 मैच में चीन से हारी भारतीय महिला टीम, अभी भी फाइनल में पहुंचने मौका, ये रहा समीकरण

Sep 12, 2025
दूसरे सुपर-4 मैच में चीन से हारी भारतीय महिला टीम, अभी भी फाइनल में पहुंचने मौका, ये रहा समीकरण

सुपर-4 के पहले मुकाबले में जीत के बाद भारतीय महिला टीम को हॉकी एशिया कप में हार का सामना करना पड़ा. चीन के खिलाफ अपने दूसरे सुपर-4 में भारत को 1-4 के अंतर से शिकस्त मिली. हालांकि, भारत की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी टूटी नहीं हैं. टीम इंडिया के पास अभी भी फाइनल में जगह पक्की करने का मौका है. टीम का अगला और आखिरी सुपर-4 मैच जापान से है.

भारत की तरफ से हुआ सिर्फ एक गोल

भारत की तरफ से एकमात्र गोल मुमताज खान (38वें मिनट) कर सकीं. मेजबान चीन के लिए जू मीरॉन्ग (4वें और 56वें ​​मिनट), चेन यांग (31वें मिनट) और टैन जिनझुआंग (47वें मिनट) ने गोल किए. मैच का पहला क्वार्टर बेहद रोमांचक रहा. दोनों टीमों ने सर्कल में आक्रामक रुख अपनाया और अच्छे मौके बनाए. शुरुआती गोल चीन ने करते हुए भारत पर दबाव बना दिया. जू मीरॉन्ग ने चौथे मिनट में गोल किया. भारत ने बराबरी के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. 10वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर का फायदा भी भारतीय टीम नहीं उठा सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे क्वार्टर में दिखी जबरदस्त टक्कर

दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन गोल करने में किसी टीम को सफलता नहीं मिली. पहले हाफ के आखिरी पांच मिनटों में भारत ने खेल की गति बढ़ा दी और चीनी डिफेंस पर लगातार दबाव बनाते हुए गेंद पर कब्जा बनाए रखा और अपना पहला गोल करने की कोशिश की. 27वें मिनट में भारत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन उसे भी गोल में नहीं बदला जा सका. पहले हाफ तक चीन 0-1 से आगे रही.

38वें मिनट में मुमताज ने किया गोल

तीसरे क्वार्टर के पहले ही मिनट में चीन ने दूसरा गोल करते हुए अपनी बढ़त 0-2 कर ली और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. 38वें मिनट, में मुमताज खान ने भारत के लिए पहला और एकमात्र गोल दागा. लालरेम्सियामी ने सर्कल के किनारे उन्हें गेंद पास की, जहां से उन्होंने दूर से एक शक्तिशाली बैक-हैंड शॉट लगाकर भारत के लिए पहला गोल किया. 

भारत के पास फाइनल का टिकट कन्फर्म करने का मौका 

चीन ने अंतिम क्वार्टर की शुरुआत मजबूती से की और 47वें मिनट में तीसरा गोल दागा. 56वें ​​मिनट में जू मीरोंग ने चीन के लिए चौथा गोल किया और मैच चीन के पाले में चला गया. 1-4 की जीत के साथ चीन महिला एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गई. भारतीय टीम शुक्रवार (12 सितंबर) को होने वाले सुपर-4 के अपने तीसरे मैच में जापान के खिलाफ जीत हासिल कर फाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगी.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

womens hockey asia cup 2025, India vs China

