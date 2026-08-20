/मेंस टीम का अधूरा काम महिलाओं ने किया पूरा, जीत के लिए फड़फड़ाती रही इंग्लैंड टीम, वर्ल्ड कप से हुई बाहर

बदला लेना कोई भारतीय प्लेयर्स से सीखे. हॉकी के खेल में इंग्लैंड दुनिया की खतरनाक टीमों में से एक है, फिर बात चाहे पुरुषों की हो या फिर महिलाओं की. इंग्लैंड ने हाल ही में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में पुरुषों को 4-2 से मात दी थी, अब इसका हिसाब महिलाओं ने कर दिया है. भारतीय महिला हॉकी टीम को अगले राउंड में पहुंचने के लिए एक ड्रॉ या जीत की तलाश थी और मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ था. टीम उम्मीदों पर खरी उतरी और मुकाबले को ड्रॉ कर इंग्लैंड के घमंड को चकनाचूर कर दिया है.
भारतीय महिलाओं ने शानदार अंदाज में इस टूर्नामेंट का आगाज किया. पहले चीन जैसी मजबूत टीम को 2-2 के ड्रॉ पर रोक दिया. इसके अगले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6-1 से धमाकेदार जीत दर्ज कर टॉप पर कब्जा जमा रखा था. अब इंग्लैंड को भी जीत के लिए फड़फड़ाने पर मजबूर कर दिया. इंग्लिश टीम ने गोल के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया लेकिन भारत की गोलकीपर बिचू देवी दीवार बनकर अड़ गईं.
गोलकीपर बिचू देवी ने आखिरी पलों में शानदार बचाव करते हुए टेसा हॉवर्ड को निर्णायक गोल करने से रोका, जिसकी बदौलत ही ये मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा. इस ड्रॉ के साथ ही टीम ने अगले दौर में पहुंच गया. भारत ने तीन मैचों में पांच अंक हासिल किए और पूल D से चीन के साथ अगले दौर में जगह बनाई. चार अंकों के साथ इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गया.
इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत शानदार की थी. 10 मिनट के बाद इंग्लैंड ने लंबे समय तक हावी रही और कई पेनल्टी कॉर्नर हसिल किए. लेकिन भारत की डिफेंस लाइन और गोलकीपर डटे रहे. बिचू और सविता पूनिया ने अहम बचाव करते हुए इंग्लैंड को गोल करने से रोके रखा. इंग्लैंड ने मैच के आखिर में अपनी गोलकीपर को हटा दिया और जीत की उम्मीद में 11 आउटफील्ड खिलाड़ियों को आगे भेजा, लेकिन भारतीय महिलाओं ने सारे प्रयास फेल कर दिया.
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भारत की कप्तान सलीमा टेटे इस ड्रॉ के बाद खश दिखीं. उन्होंने मैच के बाद कहा, "शुरुआत में ही हमने प्लान बना लिया था कि हम हर चीज के लिए लड़ेंगे. एक टीम के तौर पर हमने शानदार अंदाज में डिफेंस किया. इंग्लैंड बेहतरीन टीम है, लेकिन हम आखिरी मिनट तक लड़ते रहे और हार नहीं मानी. इंग्लैंड का अटैक बहुत शानदार है, लेकिन हमारा डिफेंस को नहीं तोड़ पाए, मैं अपने डिफेंस की तारीफ करूंगी. अब हम नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं."