/मेंस टीम का अधूरा काम महिलाओं ने किया पूरा, जीत के लिए फड़फड़ाती रही इंग्लैंड टीम, वर्ल्ड कप से हुई बाहर

बदला लेना कोई भारतीय प्लेयर्स से सीखे. हॉकी के खेल में इंग्लैंड दुनिया की खतरनाक टीमों में से एक है, फिर बात चाहे पुरुषों की हो या फिर महिलाओं की. इंग्लैंड ने हाल ही में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में पुरुषों को 4-2 से मात दी थी, अब इसका हिसाब महिलाओं ने कर दिया है. भारतीय महिला हॉकी टीम को अगले राउंड में पहुंचने के लिए एक ड्रॉ या जीत की तलाश थी और मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ था. टीम उम्मीदों पर खरी उतरी और मुकाबले को ड्रॉ कर इंग्लैंड के घमंड को चकनाचूर कर दिया है.