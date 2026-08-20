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मेंस टीम का अधूरा काम महिलाओं ने किया पूरा, जीत के लिए फड़फड़ाती रही इंग्लैंड टीम, वर्ल्ड कप से हुई बाहर

FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 मेंस टीम से जो काम नहीं हुआ, महिलाओं ने कर दिखाया. इंग्लैंड के खिलाफ पुरुष टीम को 2-4 की हार का सामना करना पड़ा था, इसके दो दिन बाद ही भारतीय महिलाओं ने इंग्लैंड का घमंड तोड़ दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 20, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:40 PM IST
मेंस टीम का अधूरा काम महिलाओं ने किया पूरा, जीत के लिए फड़फड़ाती रही इंग्लैंड टीम, वर्ल्ड कप से हुई बाहर
Image Credit: भारत ने इंग्लैंड को कर दिया वर्ल्ड कप से बाहर. (AI Image)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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