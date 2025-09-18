इस लड़के के सामने खली भी पड़ गए छोटे, 17 साल के बच्चे ने उड़ाए सबके होश, कहा-बनाउंगा WWE सुपरस्टार

WWE के फाइटर द ग्रेट खली पहचान के मोहताज नहीं हैं. खली ने WWE में द अंडरटेकर, जॉन सिन्हा, रोमन रेंज जैसे फाइटरों को धूल चटाकर दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया था. आए दिन उनकी सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है. इसी बीच उनकी एक फूटेज तेजी से फैल रही है जो कि चर्चा का विषय बन चुकी है. खली अपनी लंबाई और अपने दमदार बॉडी की वजह से जाने जाते हैं. खली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आए दिन कोई ना कोई वीडियो शेयर करते रहते हैं. इसी बीच उन्होंने एक और वीडियो शेयर की है जिसकी लोग खूब बात कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

दरअसल, खली ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके साथ एक लंबी कद का लड़का खड़ा है. इस लड़के का नाम करन सिंह है और ये मेरठ का रहने वाला है, करन की हाइट 8.2 इंच है. बता दें कि खली कुद 7.1 इंच के हैं और इस लड़के के सामने खली जैसा विशाल कद काठी वाला आदमी भी छोटा पड़ गया है. इस वीडियो में आपको दोनों के साथ देखकर ऐसा लगेगा मानों खली बौने हों. दोनों साथ में खली के ट्रेनिंग रुम में साथ मौजूद थे, जहां खली करन को अपने साथियों से मिलाते नजर आ रहे हैं.

मदद करने की कही बात

बता दें कि , खली करन को अपनी सीडब्ल्यूई रेसलिंग एकेडमी लेकर गए. इस वीडियो में खली बोल रहे हैं, " जिंदगी में पहली बार खुद से लंब इंसान देखा है. " खाली ने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा ये बहुत लंबा है, मैं इसे WWE का सुपरस्टार बनाकर इसकी मदद करना चाहता हूं.

फिल्मों में भी कर चुके हैं शिरकत

खली को इस लड़के के साथ देखकर आप भी गच्चा खा जाएंगे. इस लड़के की सबसे खास बात ये है कि महज 8 साल की उम्र में इसने सबसे लंबा होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, खली की वीडियो पर लोग अलग-अलग तरीके के कमेंट करते दिख रहे हैं. खली ने WWE में फाइटिंग के बाद दुनिया भर में खूब नाम कमाया और वे किसी स्टार से कम नहीं हैं. उन्होंने कुश्ती के अलावा, हॉलीवुड में 'द लॉन्गेस्ट यार्ड' (2005), और बॉलीवुड में 'कुश्ती' (2010) और 'गेट स्मार्ट' (2008), मैकग्रूबर (2010), 'रामा: द सेवियर' (2010) जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं

