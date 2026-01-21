Indonesia Masters: पीवी सिंधु ने पहले मैच में मचाया धमाल, लक्ष्य सेन और श्रीकांत ने भी मारी बाजी

Indonesia Masters PV Sindhu: दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने बुधवार (21 जनवरी) को इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 के पहले राउंड में एक मुश्किल विरोधी को हराने के लिए कड़ी मेहनत की. पांचवीं सीड सिंधु ने जापान की मनामी सुइज़ू को एक कड़े मुकाबले में 22-20, 21-18 से हराया. बिना सीड वाले किदांबी श्रीकांत ने तीन गेम में एक ऊंची रैंक वाले विरोधी को हराने के लिए शानदार प्रदर्शन किया.

सिंधु को सुइजू ने किया परेशान

पहले गेम में सिंधु पिछड़ती हुई दिखीं. वह मिड-गेम इंटरवल में वह 2-11 से पीछे थीं. अनुभवी भारतीय शटलर सुइजू के खिलाफ धीमी शुरुआत कर रही थीं. छोटी कद की जापानी खिलाड़ी ने रैलियों को कंट्रोल किया और नेट पर हावी रहीं. हालांकि, सिंधु ने शानदार वापसी की और कोर्ट के आगे-पीछे दोनों तरफ ज्यादा आक्रामक हो गईं. उनके धोखे वाले क्रॉस-कोर्ट ड्रॉप्स ने सुइजू को बार-बार परेशान किया, जिससे वह लगातार पॉइंट्स गंवाने लगीं.

सिंधु को कड़े मुकाबले में मिली जीत

इस वापसी के बावजूद सिंधु अभी भी 16-20 से पीछे थीं और चार गेम पॉइंट्स का सामना कर रही थीं. हालांकि, भारतीय खिलाड़ी ने दबाव में अपने बड़े अनुभव का प्रदर्शन किया और लगातार छह पॉइंट्स जीतकर गेम 22-20 से अपने नाम कर लिया. यह सुइजू पर सिंधु की लगातार दूसरी जीत थी. सिंधु ने इस महीने की शुरुआत में फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे जब वह मलेशिया ओपन सुपर 1000 के सेमी-फाइनल में पहुंची थीं. हालांकि, इसके बाद यह सुपरस्टार इंडिया ओपन सुपर 750 के पहले राउंड में बाहर हो गईं और वियतनाम की जानी-मानी दुश्मन थुय लिन्ह गुयेन से हार गईं. भारतीय खिलाड़ी का अगला मुकाबला प्री-क्वार्टर-फाइनल में डेनमार्क की दुनिया की नंबर 18 खिलाड़ी लाइन होजमार्क कजर्सफेल्ट से होगा. सिंधु का डेन खिलाड़ी के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड अच्छा है, पिछली मुलाकातों में वह 5-1 से आगे हैं.

श्रीकांत बच गए

इस बीच, दुनिया के 33वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने दुनिया के नंबर 22 खिलाड़ी कोकी वतनबे को 21-15 21-23 24-22 से हराने के लिए एक घंटा 12 मिनट तक संघर्ष किया. श्रीकांत अब चीनी ताइपे के चौथे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी चाउ टिएन चेन से खेलेंगे, जिन्होंने एक अन्य पहले दौर के मैच में आयरलैंड के न्हाट गुयेन को 21-14 21-15 से हराया था. किरण जॉर्ज पहले दौर में ही बाहर हो गए. उन्हें इंडोनेशिया के मोह जाकी उबैदिल्लाह से 17-21 14-21 से हार का सामना करना पड़ा.

इन खिलाड़ियों को मिली हार

महिला सिंगल्स में आकर्षी कश्यप भी पहले दौर में बाहर हो गईं. उन्हें जूली डावल जैकबसेन से 21-8 20-22 17-21 से हार मिली. उभरती हुई स्टार अनमोल खरब बुधवार को बाद में एक्शन में होंगी. मिक्स्ड डबल्स में भारत का अभियान समाप्त हो गया, जिसमें रोहन कपूर और रुथविका गड्डे और ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ियां पहले ही दौर में बाहर हो गईं. जहां कपूर और गड्डे फ्रांस के चौथे वरीयता प्राप्त थॉम गिक्वेल और डेल्फिन डेलरू से 9-21 20-22 से हार गए. वहीं कपिला और क्रास्टो को फ्रांस की एक और जोड़ी जूलियन मायो और ली पालेर्मो ने 23-21 20-22 6-21 से बाहर कर दिया.