Indonesia Masters: क्वार्टर फाइनल में हार के दौरान पीवी सिंधु को दिखाया लाल कार्ड, लक्ष्य सेन टूर्नामेंट से बाहर

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इंडोनेशिया मास्टर्स 500 टूर्नामेंट से बाहर हो गईं. शीर्ष वरीयता प्राप्त चेन यू फेई ने उन्हें सीधे गेमों में हरा दिया. 23 जनवरी, शुक्रवार को खेले गए टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सिंधु को चीनी खिलाड़ी ने 13-21 और 17-21 से हराया.जकार्ता के कोर्ट नंबर 1 पर उस समय नाटकीय पल आया जब दूसरे गेम के बीच में ही सिंधु को पहले पीला और फिर लाल कार्ड दिखाया गया. दोनों कार्ड सिंधु के 12-17 से पिछड़ने के दौरान आपा खोने के कारण दिखाए गए, जिसके बाद मैच रेफरी को हस्तक्षेप करना पड़ा और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और चेयर अंपायर के बीच मामले को शांत करना पड़ा. आखिरकार, रेड कार्ड रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु ने थोड़े समय के लिए संघर्ष किया और 17-18 के स्कोर तक पहुंच गईं, जो चेन से केवल एक अंक पीछे थी. हालांकि, इस आखिरी समय के प्रयास के बावजूद, सिंधु मैच का रुख पलटने और अंतर को और कम करने में असमर्थ रहीं.

एकतरफा रहा मैच

शुक्रवार को मुकाबला काफी हद तक एकतरफा रहा, जिसमें चेन यू फी ने पहले गेम में 21-13 से जीत हासिल की. ​​चीनी शटलर ने सिंधु पर बैकहैंड साइड से हल्के स्मैश से हमला किया, जिससे भारतीय खिलाड़ी साफ तौर पर परेशान हो गईं. 8-11 पर सिंधु ने चेन यू फी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन जब चीनी खिलाड़ी ने सिंधु के फोरहैंड साइड पर जोरदार स्मैश लगाने शुरू किए तो गेम हाथ से फिसलने लगा. सिंधु इनमें से ज्यादातर गेंदों तक नहीं पहुंच पाईं और यहां तक ​​कि जब पहुंची भी तो शटल को बैक कोर्ट में दूर तक नहीं ले जा सकीं,जिसके परिणामस्वरूप रैलियां जल्दी खत्म हो गईं.

सिंधू का जोरदार प्रयास

पहले गेम के आखिरी क्षणों में ही सिंधु को एहसास हुआ कि यू फी ने अपने बैकहैंड साइड पर फोरकोर्ट में जगह खाली छोड़ दी है. सिंधु ने इसका फायदा उठाते हुए जल्दी से दो अंक हासिल कर लिए, लेकिन तब तक गेम उनके हाथ से निकल चुका था.दूसरे गेम की शुरुआत काफी संतुलित रही, सिंधु कोर्ट के तेज हिस्से से खेल रही थीं. उन्होंने क्रॉस-कोर्ट ड्रॉप शॉट्स से आक्रमण करते हुए शुरुआती बढ़त हासिल की. ​​सिंधु ने कोर्ट की सीमाओं का भरपूर उपयोग करते हुए सटीक क्रॉस-कोर्ट शॉट्स खेले और चीनी खिलाड़ी की पहुंच से बाहर रखे.

रेड कार्ड हुआ रद्द

हालांकि, सिंधु के लगातार दो रिव्यू हारने के बाद मैच का रुख फिर बदल गया. पहला रिव्यू बहुत करीबी नहीं था, जबकि दूसरे रिव्यू पर उन्हें चुनौती देने का पूरा अधिकार था.दूसरे गेम में 12वें पॉइंट तक दोनों रिव्यू हारने के बाद, सिंधु अपना आपा खो बैठीं जब एक और करीबी फैसला उनके खिलाफ गया. इस बार उनके पास कोई रिव्यू नहीं बचा था. लाइन जज के प्रति उनके जोरदार विरोध के कारण उन्हें पीला कार्ड मिला, और कुछ ही देर बाद, सर्व रिसीव करने से पहले खेल में देरी करने के लिए उन्हें लाल कार्ड दिखाया गया.इस फैसले से सिंधु और भी क्रोधित हो गईं, जिसके बाद मैच रेफरी को हस्तक्षेप करना पड़ा और स्थिति को शांत करना पड़ा. संक्षिप्त चर्चा के बाद, लाल कार्ड रद्द कर दिया गया.

