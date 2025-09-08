अंतर-मंत्रालयी तैराकी कंपटीशन में गजब रोमांच, कैबिनेट सचिवालय ने बनाया दबदबा, छा गए हर्षित नारंग

अंतर-मंत्रालयी तैराकी कंपटीशन में गजब रोमांच देखने को मिला है. कैबिनेट सचिवालय ने अपना जलवा बिखेरा है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हर्षित नारंग और कैबिनेट सचिवालय की बैशाली कनौजिया ने शानदार तैराकी से सभी का ध्यान खींचा. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर में अंतर-मंत्रालयी तैराकी प्रतियोगिता 2025-26 आयोजित हुई. इस पूल को ताल कटोरा स्विमिंग पूल के नाम से भी जाना जाता है. यह बोर्ड देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक केंद्रीय एजेंसी है.

2 दिन के आयोजन में भरपूर रोमांच

इस दो दिवसीय आयोजन में प्रमुख श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें 14 से अधिक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. टीम लीडरबोर्ड पर अपना दबदबा बनाते हुए, कैबिनेट सचिवालय ने समग्र खिताब हासिल किया. एक कड़े मुकाबले में, रेलवे और वित्त मंत्रालय ने संयुक्त रूप से उपविजेता स्थान हासिल किया.

यूपीएससी अधिकारी ने जीता गोल्ड

मुख्य अतिथि श्री के. मुरुगन, जो 1990 बैच के एआईआर के यूपीएससी अधिकारी हैं. उन्होंने अपनी पदकों से भरी विरासत को सामने लाया. एक पूर्व कॉलेज मध्यम दूरी के धावक जिन्होंने नेशनल मास्टर्स 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता. किताकामी में एशियाई मास्टर्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बोस्टन मैराथन के लिए भी क्वालीफाई किया. मुरुगन ने उपस्थित लोगों से कहा, 'खेल अनुशासन युवाओं या ट्रैक तक ही सीमित नहीं है. यह एक ऐसी लौ है जिसे हमें अपने कार्यालयों और फाइलों से परे भी प्रज्वलित रखना चाहिए.'

मेन्स में दिखा काम्पटीशन

पुरुषों की स्पर्धाओं में जोरदार कॉम्पटीशन देखने को मिला. जिसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय के रुद्राक्ष कुमार ने 50 मीटर फ्रीस्टाइल में 0:26.62 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीतने से की. वहीं, राज्यसभा के विराट शौकीन ने 0:30.92 के समय के साथ रजत और कैबिनेट सचिवालय के स्वरूप चक्रवर्ती ने 0:31.41 के समय के साथ कांस्य पदक जीता. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हर्षित नारंग ने 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में 0:39.64 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल किया. वित्त मंत्रालय के साहिल चोपड़ा 0:39.92 सेकंड के साथ दूसरे और कैबिनेट सचिव स्वरूप 0:45.36 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे. नारंग ने 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में 1:31.14 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल किया, रेलवे के कमल जीत ने 1:46.24 सेकंड के साथ रजत और वित्त मंत्रालय के शुभम ने 2:22.19 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता.

महिला वर्ग में छाई बैशाली

महिला वर्ग में, कैबिनेट सचिवालय की बैशाली कनौजिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर फ्रीस्टाइल में 1:00.62 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता (स्वास्थ्य मंत्रालय की रंजीता शमी ने 1:13.85 सेकंड के साथ रजत और रक्षा मंत्रालय की वंशिका गुप्ता ने 1:34.34 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता) और 100 मीटर फ्रीस्टाइल में 1:21.99 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता (रंजीता शमी 1:25.66 सेकंड के साथ दूसरे और वंशिका गुप्ता 1:34.34 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं).