Andre Russell: शून्य पर आउट होते ही सीधे डिनर करने पहुंचे आंद्रे रसेल! फैंस ने यूं उड़ाया मजाक

Andre Russell Having Dinner: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल (Andre Russell) दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL मैच में अपने फ्लॉप प्रदर्शन के साथ-साथ एक अन्य बात के लिए भी बुरी तरह ट्रोल हो गए.

शून्य पर आउट होते ही सीधे डिनर करने पहुंचे आंद्रे रसेल!

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने गुरुवार को खेले गए IPL 2022 के 41वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 4 विकेट से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए इस मैच में स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल (Andre Russell) का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. आंद्रे रसेल (Andre Russell) इस मैच में शून्य पर आउट होकर चलते बने.

रसेल को डिनर करते हुए टीवी कैमरे ने कैद कर लिया

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल (Andre Russell) शून्य पर आउट होते ही सीधे डिनर करने पहुंच गए. आंद्रे रसेल (Andre Russell) को डिनर करते हुए टीवी कैमरे ने कैद कर लिया, जिसके बाद कुछ ही देर में उनकी डिनर करते हुए ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

फैंस ने यूं उड़ाया आंद्रे रसेल का मजाक

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में आंद्रे रसेल (Andre Russell) 3 गेंदों का सामना करते हुए शून्य पर आउट हो गए. शून्य पर आउट होने के बाद आंद्रे रसेल (Andre Russell) को डिनर करता देख सोशल मीडिया पर फैंस ने उनका जमकर मजाक उड़ाया है. एक फैन ने लिखा, 'रसेल को पहले ही सभी ने बता दिया था कि अगर देर से आए तो डिनर खत्म हो जाएगा, तभी जल्दी आउट होकर डिनर करने चले गए.'

Russell ko pahle hi sabne bata diya tha ki agar late aye to dinner khatam ho jayega tabhi jaldi out hoke dinner karne chala gaya

Russell prefers Wankhede dinner more than scoring run for KKR. Priorities

Andre Russell was hungry, so he chucked his wicket and went for dinner.

— Vaibhav Mishra (@vaibhavmishra_) April 28, 2022