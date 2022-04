Bee Attack on MI: मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स पर मधुमक्खियों ने किया हमला, देंखे VIDEO

Bee Attack on Mumbai Indians players: IPL 2022 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए कुछ भी ठीक नहीं हुआ है. उनके गेंदबाज और बल्लेबाज बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. कल (21 अप्रैल को) आईपीएल 2022 में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस का आमना-सामना होगा.

मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स जब प्रैक्टिस कर रहे थे. तब प्लेयर्स पर मधुमक्खियों (Bees) ने हमला बोल दिया. इसका वीडियो मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें मधुमक्खियों के झुंड के मैदान पर आने के बाद मुंबई टीम के खिलाड़ियों को मैदान पर लेटे हुए देखा जा सकता है. प्लेयर्स ने लेटकर अपने आप को मधुमक्खियों के हमले से बचाया. मधुमक्खियों ने जब हमला किया तब खेल को बीच में ही रोकना पड़ा.

To bee or not to bee in training was a question yesterday! #OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians pic.twitter.com/qaTaHjjca6

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 20, 2022