Adam Milne: दीपक चाहर के बाद ये खिलाड़ी भी हो सकता है IPL से बाहर, CSK की बढ़ी टेंशन

Adam Milne could be out of IPL: 4 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के लिए आईपीएल 2022 (IPL 2022) में अभी तक कुछ भी अच्छा नही घटा है. टीम लगातार मुकाबले हार रही है और टी का सबसे बड़ा मैच विनर दीपक चाहर (Deepak Chahar) पहले ही सीजन 15 से बाहर हो गए है. सीएसके के लिए टेंशन यहीं नहीं रुकी हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएसके का एक और घातक गेंदबाज इस सीजन से बाहर हो सकता है. एडम मिल्ने (Adam Milne) पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के लिए खेल रहे हैं और पहले ही मैच में चोटिल हो गए थे, अब वे इस सीजन से बाहर भी हो सकते हैं.

CSK की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

न्यूजीलैंड (New Zealand) के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने (Adam Milne) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 15वें सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अब एडम मिल्ने पर आईपीएल से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. एडम मिल्ने (Adam Milne) चेन्नई के पहले ही मैच में चोटिल हो गए थे, वे हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं और उन्हें अभी भी ठीक होने में 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित उन्हें इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है. इनसाइट स्पोर्ट को सीएसके के अधिकारी ने मिल्ने की फिटनेस पर कहा,' मिल्ने अभी ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वे कब फिट होंगे. इसमें 1 या 2 हफ्ते लग सकते हैं.'

IPL में एडम मिल्ने का प्रदर्शन

एडम मिल्ने (Adam Milne) इससे पहले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में भी खेल चुके हैं. आईपीएल में एडम मिल्ने ने अब-तक कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9.48 की इकोनॉमी से 7 विकेट अपने नाम किए है. एडम मिल्ने पहली बार 2016 में आईपीएल का हिस्सा बने थे. चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार एडम मिल्ने को 1.90 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन अब टीम के लिए टेंशन बढ़ गई हैं.

CSK को दूसरी जीत का इंतजार

आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) का खराब प्रदर्शन जारी है. चेन्नई ने इस सीजन की शुरुआत लगातार 4 मुकाबले हारकर की थी, फिर पिछले मैच में टीम ने पहली जीत दर्ज की थी, लेकिन इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर फ्लॉप रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में 6 मुकाबलों में से 5 मैच गंवाकर चेन्नई सुपर किंग्स 9वें नंबर पर है. इस साल टीम की कमान रवींद्र जडेजा के पास है और टीम उनकी कप्तानी में लगातार मुकाबले गंवा रही है. सीएसके को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.