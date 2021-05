Corona की वजह से मां-बहन को खोने पर क्रिकेटर Veda Krishnamurthy का छलका दर्द, कहा- 'बदल गई मेरी दुनिया'

नई दिल्ली: भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर वेदा कृष्णामूर्ति (Veda Krishnamurthy) की मां और बहन का कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से निधन हो गया. इस क्रिकेटर ने अपने परिवार के दोनों सदस्यों को खोने पर अफसोस जताया है.

बेंगलुरु की 28 साल की इस क्रिकेटर ने अपनी बहन और मां को भावनात्मक श्रद्धांजलि दी. वेदा की मां और बहन का निधन 2 हफ्ते के अंदर हुआ. वेदा ने ट्विटर पर कहा, ‘ये वायरस काफी खतरनाक है. मेरे परिवार ने सब कुछ ठीक तरीके से किया लेकिन वायरस ने फिर भी नहीं बख्शा.’

वेदा ने कहा, ‘मैं दिल से उन सभी के साथ हूं जो इस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं. सुरक्षित रहें, मजबूत रहें.’ उनकी मां चेलुवांबा देवी (Cheluvamba Devi) की मौत के 2 हफ्ते के बाद बड़ी बहन वत्सला शिवकुमार (Vatsala Shivakumar) का निधन बीते गुरुवार को हुआ.

यह भी देखें- श्रीलंका में 3 वनडे और 3 टी-20 खेलेगी टीम इंडिया, जानिए पूरा शेड्यूल

इस ऑलराउंडर ने कहा, ‘तुम दोनों के चले जाने के बाद मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है. मुझे नहीं पता कि हमारा परिवार फिर से कैसे एकजुट होगा. मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि आप दोनों से बहुत प्यार करती हूं और आप दोनों को याद करूंगी.’

तुम दोनों मेरे साथ नहीं हो-वेदा

अपने सबसे करीबी 2 लोगों को खोने के बाद उन्होंने लिखा, ‘मेरी खूबसूरत अम्मा और अक्का (बहन). पिछले कुछ दिन घर पर हम सभी के लिए दिल के टूटने वाले रहे हैं. आप दोनों हमारे घर की नींव थे. कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा. यह जानकर काफी दुख होता है कि तुम दोनों मेरे साथ नहीं हो.’

It is with great sadness that last night my family had to say goodbye to My Akka My family, my world has been rocked to its core. Appreciate all the messages and prayers . My thoughts with everyone going through these devastating times. Hold your loved ones tight and stay safe

Appreciate all the messages I have received about the loss of my Amma. As you can imagine my family is lost without her. We now pray for my sister. I have tested negative & appreciate if you can respect our privacy. My thoughts & prayers go out to those going through the same!!

— Veda Krishnamurthy (@vedakmurthy08) April 24, 2021