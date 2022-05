CSK vs MI: धोनी का इशारा देख अंपायर ने बदल लिया फैसला! DRS विवाद के बाद अब इस बात पर मचा बवाल

MI vs CSK: IPL 2022 का 59वां मुकाबला काफी विवादों से भरा रहा. ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस (CSK vs MI) के बीच खेला गया. इस मैच में पावर कट (Power Cut) की वजह से बड़ा विवाद देखने को मिला जहां सीएसके के बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (Devon Conway) को अपना विकेट गंवाना पड़ा. कॉन्वे बिजली कट जाने की वजह से रिव्यू नहीं ले पाए और उन्हें इसकी कीमत अपना विकेट गंवाकर चुकानी पड़ी. लेकिन अब इस मैच से एक और विवाद सामने आया है जो महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा हुआ है.

सीएसके और मुंबई (CSK vs MI) के मुकाबले में हुआ डीआरएस विवाद (DRS Controversy) तो सभी ने देखा, लेकिन इसी मैच में एक और चीज ऐसी हुई जिससे बवाल मच गया. बता दें कि इस मैच में एक पल ऐसा आया जब धोनी को देखकर मैदानी अंपायर ने अपना फैसला ही बदल लिया. दरअसल हुआ यूं कि मुंबई की पारी के दौरान सीएसके की पारी का छठा ओवर सिमरजीत सिंह लेकर आए. तभी उनकी एक बल्लेबाज को बीट करते हुए लेग साइड से गई. अंपायर इस गेंद को वाइड देने ही वाले थे कि तभी सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) और बाकी खिलाड़ियों की अपील के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया. वाइड देने की जगह अंपायर ने उंगली उठा ली और मुंबई के बल्लेबाज ऋतिक शौकीन को आउट दे दिया.

तभी इस फैसले के बाद मुंबई के बल्लेबाज ने रिव्यू ले लिया. रिव्यू लेने के बाद रीप्ले में देखा गया कि गेंद बल्ले से काफी दूर थी. इसके बाद थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट ऑउट दे दिया. लेकिन इस घटना को देखने के बाद एक बार फिर आईपीएल में अंपायरिंग के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं. लोग सोशल मीडिया पर लगातार ये ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि धोनी (MS Dhoni) को देखकर अंपायर ने अपना फैसला क्यों बदला.

Umpire raised the finger only because of dhoni there

This is purely Dhoni's wicket

Umpire while giving wide, saw dhoni appealing and raised one hand and gave out to that extension to that wide

Umpiring level can't be more poor now!!! #IPL2022

