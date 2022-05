CSK vs SRH: धोनी ने फिर संभाली कप्तानी, तो 'क्रेजी' हुए फैंस, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

CSK Captain MS Dhoni in IPL 2022: आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. खास बात यह है कि चेन्नई की कप्तानी एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी संभाल रहे हैं. चेन्नई ने शनिवार को जानकारी दी थी कि खेल पर फोकस करने के लिए रवींद्र जडेजा ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था और धोनी से कप्तानी संभालने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था. हैदराबाद के खिलाफ धोनी कप्तान के तौर पर मैदान पर लौटे, तो चेन्नई के फैंस काफी उत्साहित नजर आए.

हैदराबाद के खिलाफ जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर टॉस के लिए आए, वैसे ही चेन्नई के फैंस जो से भर गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी. हजारों लोगों ने अलग-अलग तरह के मीम्स शेर की और उम्मीद जताई कि धोनी के आने से चेन्नई की हालत सुधर जाएगी. फैंस धोनी को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं धोनी के वापस आने के बाद चेन्नई की टीम ने टॉस हारने के बावजूद हैदराबाद के खिलाफ बड़ा स्कोर बना लिया.

Ravindra Jadeja handed over the CSK captaincy back to Dhoni

Dhoni to captaincy: pic.twitter.com/XqiHWjCjh2

— Angshuman (@angshumorous) April 30, 2022