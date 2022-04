IPL के सबसे घातक गेंदबाज ने शुरू की अपनी तैयारी, सभी टीमों के लिए बनेगा बड़ी टेंशन

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम शुरुआती 2 मैचों में बड़े खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरी थी, लेकिन टीम की ये टेंशन जल्द खत्म होने वाली है. इस सीजन में दिल्ली अब तक दो मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 1 मैच जीता है और एक में हार का सामना करना पड़ा है. इन सब के बीच एक घातक गेंदबाज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये खिलाड़ी जल्द ही टीम की प्लेइंग XI में दिखाई देने वाला है. ये तेज गेंदबाज दिल्ली के लिए पिछले सीजन में भी सबसे बड़ा मैच विनर साबित हुआ था.

दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, इसमें ये घातक गेंदबाज प्रैक्टिस करता दिखाई दिया है. उसका एक स्टार गेंदबाज टीम में एंट्री करने के लिए तैयार हो रहा है. दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया (Anrich Nortje) शुरुआती मैचों में टीम का हिस्सा नहीं थे. दिल्ली ने नॉर्खिया को रिटेन किया था, लेकिन पूरी तरह से फिट नहीं हो पाने के कारण वे टीम से बाहर थे. दिल्ली को अपना अगला मुकाबला 07 अप्रैल (गुरुवार) को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलना है, ऐसे में नॉर्खिया इस मैच का हिस्सा हो सकते हैं. दिल्ली ने ट्विटर पर पोस्ट के कैप्शन में भी यही चीज लिखी गई है कि नॉर्खिया ट्रेनिंग कर रहे हैं.

Anrich Nortje Training

Delhi Capitals, April 4, 2022