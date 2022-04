Hardik Pandya Fan, IPL 2022: हार्दिक पांड्या के अर्धशतक ने छीन ली इस फैन की नौकरी? ट्विटर पर कर रहा ट्रेंड

नई दिल्ली: गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik pandya) का एक फैन ट्विटर पर खूब ट्रेंड कर रहा है. ये फैन हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एक मैच में अजीब सा बैनर लेकर आया था. दरअसल, 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम गुजरात टाइटंस के मैच के दौरान हार्दिक पांड्या (Hardik pandya) का ये फैन एक बैनर दिखा रहा था, जिसमें लिखा था, 'अगर हार्दिक आज 50 बनाते हैं, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा.' मजे की बात ये रही कि इस मैच में हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक भी लगा दिया.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा ये शख्स

बता दें कि गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik pandya) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 42 गेंदों पर नाबाद 50 रनों की कप्तानी पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 4 चौके और एक छक्का भी लगाया था. हार्दिक पांड्या (Hardik pandya) के अर्धशतक बनाने के बाद इस मैच में बैनर दिखाने वाला शख्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. फैंस अब इस शख्स को ट्रोल कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर अब फैंस बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये बैनर दिखाने वाला शख्स कहां है? क्या इसकी नौकरी चली गई है?

How do we think this guy is doing now? pic.twitter.com/q5fmUSonAn — Sky Sports Cricket (@SkyCricket) April 11, 2022

Hardik is such a legend. He got someone out while he was batting pic.twitter.com/Bd7UVCnTZU — Sagar (@sagarcasm) April 11, 2022

Sorry bro..feeling sad for you! But don't worry I can refer you! DM me your latest resume! #HardikPandya #GTvSRH #SRHvsGT 50 for Pandya pic.twitter.com/MjyJ9O6WlH — Prabhat Singh (@iampbdawn) April 11, 2022

Scenes when Boss asks for his resignation tomorrow. pic.twitter.com/BeagVkq6vJ — Aditya Mantry (@aditya_mantry) April 11, 2022

Well, for those looking… I guess there a vacancy https://t.co/yddHYHUeJI — Indroneil B Biswas (@indroneilbiswas) April 11, 2022

इस मैच में हार्दिक पांड्या की टीम को मिली थी हार

