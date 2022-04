Hardik Pandya Trolled: हार्दिक को भारी पड़ा शमी पर गुस्सा दिखाना, सोशल मीडिया पर बुरी तरह हो गए ट्रोल

मुंबई: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ सोमवार को मैच के दौरान गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को टीम के साथी गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) पर गुस्सा करना भारी पड़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी जमकर क्लास लगाई है. सोमवार को कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने शानदार अर्धशतक जड़कर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को गुजरात टाइटंस (GT) पर 8 विकेट से जीत दिलाने में मदद की.

हार्दिक को भारी पड़ा शमी पर गुस्सा दिखाना

पहले गेंदबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के गेंदबाजों ने गुजरात टाइटंस (GT) को 162/7 पर रोक दिया. इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने 46 गेंदों में दो चौकों और चार छक्कों की मदद से 57 रन बनाते हुए धैर्य और सटीकता के साथ लक्ष्य का पीछा किया. उन्हें अभिषेक शर्मा (42) और निकोलस पूरन का समर्थन मिला, जिन्होंने नाबाद 34 रनों की पारी खेली.

पांड्या ने शमी पर चिल्लाने की कोशिश की

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की पारी के 13वें ओवर में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान हार्दिक पांड्या ने शमी पर चिल्लाने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले केन विलियमसन ने ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर पांड्या को बैक-टू-बैक छक्के मारे थे. टाइटंस के पास ओवर की आखिरी गेंद पर त्रिपाठी को आउट करने का मौका था, जब 31 वर्षीय बल्लेबाज का अपर कट बुरी तरह से गलत हो गया और डीप थर्ड मैन की ओर चला गया. डीप में तैनात शमी अगर आगे बढ़ते तो कैच पकड़ सकते थे. इसके बजाय शमी कुछ कदम पीछे हटे और पहले टप्पे पर गेंद को पकड़ लिया. पहले ही ओवर में विलियमसन द्वारा दो छक्कों के लिए पांड्या ने शमी पर अपना गुस्सा निकाला.

Last day @hardikpandya7 did the same with @DavidMillerSA12. He is showing attitude to all his team mates.

The attitude which he is showing like a "boss". He can be a "boss" but can never be a "leader".

Feel sad for legend @MdShami11 #IPL #unacademyAsktheExperts pic.twitter.com/dN2zpepbxo

— Mashaal Pashteen (@MashaalPashteen) April 11, 2022