IPL 2020: RCB के देवदत्त पडीक्कल ने कप्तान विराट कोहली को लेकर कही ये बात

दुबई: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत में अहम रोल निभाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल (Devdutt Padikkal) ने कहा है कि उन्होंने विराट कोहली (Virat Kohli) से काफी कुछ सीखा है. आरसीबी ने आईपीएल के अपने पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 163 रन बनाए थे. इस लक्ष्य का उसने अच्छे से बचाव किया और हैदराबाद को 153 रनों पर समेट कर 10 रनों से मैच अपने नाम किया. पडीक्कल ने इस मैच के साथ अपना आईपीएल डेब्यू किया है और पहले ही मैच में 42 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली.

आईपीएल की वेबसाइट पर जारी एक वीडियो में पडिकल ने चहल से बात करते हुए कहा, 'जब मुझे पता चला कि मैं डेब्यू करने वाला हूं तो मैं काफी घबराया हुआ था. जिस दिन मुझे खबर मिली उस दिन मैं अपने कमरे में टहल रहा था और सोच रहा था कि मैं हैदराबाद के खिलाफ खेलूंगा. मैं जब बल्लेबाजी करने आया तो मैं जम गया. मैंने जब अपनी शुरुआती गेंदें खेलीं तो मुझे अच्छा महसूस हुआ.'

