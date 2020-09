दिल्ली के कप्तान श्रेयष अय्यर की मदद करने के सवाल पर सौरव गांगुली ने दिया ये जवाब

कोलकाता: दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) से बात करने को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) पर हितों के टकराव का आरोप लगा जिस पर इस पूर्व कप्तान ने कहा कि उन्होंने देश के लिए लगभग 500 मैच खेले है जो उन्हें किसी भी खिलाड़ी से बात करने और मार्गदर्शन करने का अधिकार देता है, अब चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या विराट कोहली (Virat Kohli).

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक इंटरव्यू में टीम के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) और गांगुली (2019 में टीम के मेंटॉर) के योगदान के बारे में बताया था जिसने उन्हें कामयाब खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर निखरने में मदद की. गांगुली के आलोचकों ने हालांकि आरोप लगाया कि बीसीसीआई के अध्यक्ष होते हुए वह एक फ्रेंचाइजी के कप्तान की मदद कर रहे हैं.

गांगुली ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ‘मैंने पिछले साल उनकी (अय्यर) मदद की थी. मैं बोर्ड अध्यक्ष हो सकता हूं, लेकिन यह मत भूलो कि मैंने भारत के लिए लगभग 500 मैच (424 मैच) खेले हैं, इसलिए मैं एक युवा खिलाड़ी से बात कर सकता हूं और उसकी मदद कर सकता हूं, चाहे वह श्रेयस अय्यर हों या विराट कोहली. अगर वे मदद चाहते हैं, तो मैं कर सकता हूं.’

अय्यर ने हालांकि बाद में ट्वीट कर सफाई पेश करते हुए कहा, ‘एक युवा कप्तान के रूप में पिछले सत्र में एक क्रिकेटर और कप्तान के रूप में अपनी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए मैं रिकी और दादा का शुक्रगुजार हूं. एक कप्तान के रूप में मेरी निजी तरक्की में उन्होंने जो रोल अदा किया है मैं उसके प्रति कृतज्ञता जता रहा था.’

As a young captain, I am thankful to Ricky and Dada for being a part of my journey as a cricketer and captain last season.

My comment yesterday was to emphasise my gratitude towards the role they both have played in my personal growth as a captain.

— Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) September 21, 2020