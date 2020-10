VIRAL TWEET: स्लेजिंग के शिकार सूर्यकुमार ने 4 साल पहले कोहली को कहा था 'भगवान'

नई दिल्ली: आरसीबी (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच 28 अक्टूबर हाई वोलटेज मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) ने सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के खिलाफ नाकारात्मक रणनीति का इस्तेमाल किया था. विराट अकसर सूर्यकुमार पास आ जाते और उन्हें घूरने लगते. लेकिन सूर्यकुमार ने अपना आपा नहीं खोया और वो लगातार आरसीबी के कप्तान की स्लेजिंग को इग्नोर करते रहे.

सूर्यकुमार ने दिया था स्लेजिंग का जवाब

सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में 43 गेंदों पर 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 79 रनों की नाबाद पारी खेली और मुंबई को जीत दिलाई, सूर्यकुमार ने कोहली की तरफ देखा और इशारा करते हुए पूछा कि, 'क्या सबकुछ ठीक है.'

कोहली से नाराज हुए फैंस

इतने सीनियर खिलाड़ी होकर कोहली का ये व्यवहार क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आया, वहीं लोग सूर्यकुमार के संयम की काफी तारीफें कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना आपा नहीं खोया.

Shameful act by virat kohli and no reason for sledge to Surya Kumar Yadav #SuryakumarYadav pic.twitter.com/y4mtnzq2j5 — Sam (@sameersheikh45) October 29, 2020

सूर्यकुमार का पुराना ट्वीट वायरल

इस घटना के बाद सूर्यकुमार के कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे है जिसमें वो विराट की तारीफ करते नजर आए थे. सूर्यकुमार ने ये ट्वीट साल 2016 में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि, 'बड़ी जिम्मेदारी जहां दवाब होता है, मैंने वहां भगवान को टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए देखा है.'

In the big SHOES. Where there is pressure dr is him. I hav seen GOD walking at Number 3 for India to bat @imVkohli pic.twitter.com/zoRfXtillE — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) March 20, 2016

इससे पहले सूर्य कुमार ने विराट को लेकर एक और ट्वीट किया था, 'सफलता के शिखर पर पहुंचने की उनके सफर के लिए एक शब्द. कोई है?' इस ट्वीट में विराट की 2 फोटो शेयर की गई, ये दोनों तस्वीरें तब की है जब विराट वनडे और टेस्ट दोनों में नंबर एक बल्लेबाज बने थे.

For a reason. One word for his journey to reach top of the world. Anyone ? pic.twitter.com/89iZIbByhi — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) December 5, 2019

टीम इंडिया में सेलेक्शन नहीं

सूर्यकुमार ने अब तक इस आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है, इसके बावजूद उन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम इंडिया में नहीं चुना गया. आरसीबी के खिलाफ मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड से नवाजा गया.