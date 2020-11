IPL 2020: इयोन मोर्गन के मुरीद हुए ब्रैड हॉग, तारीफ में कही ये बात

दुबई: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉग (Brad Hogg) ने इयोन मोर्गन ( Eoin Morgan) की तारीफ की है और कहा है कि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पूरे आईपीएल 2020 (IPL 2020) में कोलकाता नाइटराइडर्स के मिडिल ऑर्ड के भार को अपने कंधों पर उठाया है. मोर्गन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच में नाबाद 68 रनों का पारी खेलते हुए केकेआर को 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 191 रनों के स्कोर तक पहुंचाया. कोलकाता ने ये मैच 60 रनों से अपने नाम किया और अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा.

हॉग ने ट्वीट करते गुए कहा है कि, 'कोलकाता के 2 दिन काफी चिंता वाले हैं. हां, पैट कमिंस ने शानदार काम किया लेकिन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा प्रभावित मोर्गन ने किया जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में मिडिल ऑर्डर का भार अपने कंधों पर उठाए रखा और शुभमन गिल का साथ दिया.'

#KKR have a nervous two days, yes @patcummins30 has been brilliant, but the pick of the tournament was @Eoin16 who has carried there middle order all tournament, complementing the excellent starts from @RealShubmanGill #IPL2020 #KKRvRR

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) November 2, 2020