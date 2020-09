IPL 2020: CSK की हार पर जमकर उड़ रहा है धोनी का मजाक, देखिए Funny Memes

नई दिल्ली: आईपीएल 2020 (IPL 2020) सीजन के 7वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (CSK) ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 44 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है. इस मैच में दिल्ली की टीम सीएके पर पूरी तरह हावी रही. यहां तक की अकसर अपनी टीम के संकटमोचक कहलाने वाले एमएस धोनी (MS Dhoni) भी येलो आर्मी की कश्ती पार नहीं लगा पाए.

इस मैच में धोनी एक बार फिर 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए और 12 गेंदों में महज 15 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए. वो रबाडा की गेंद पर स्टंप के पीछे ऋषभ पंत को कैच थमा बैठे. चेन्नई की इस हार पर क्रिकेट फैंस धोनी को हार की वजह बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर चेन्नई के कप्तान के जमकर मजे ले रहें, आइए देखते हैं कुछ फनी मीम्स.

एक यूजर ने धोनी के लोअर मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करने को लेकर निशाना साधते हुए लिखा है, 'मैं इसलिए जल्दी नहीं आ सका क्योंकि मैं एक और 'मैं पल दो पर का शायर वीडियों' ए़डिट करने में बिजी था.'

"I didn't come early as I was busy editing another 'mai pal do pal ka shayar' video."

MS Dhoni (in post match presentation)- pic.twitter.com/e3GJStQukz — AFC Abhi (@AfcAbhi) September 25, 2020

एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि चेन्नई के कप्तान धोनी अपने पिछले दोनों मैच विपक्षी टीम की तरफ से खेल रहे थे.

Played Two Out Of Three Matches For Opposition! Simplicity Level - Dhoni #CSKvDC #IPL2020 pic.twitter.com/AwRzrcYgyB — V I P E R™ (@Offl_TheViper) September 25, 2020

एक क्रिकेट फैंस ने इस बात की तुलना की है जब धोनी टॉम कुरेन और कगिसो राबडा की गेंद पर बल्लेबाजी करते हैं तो उनका प्रदर्शन कैसा होता है.

Dhobians: He Hit 3 Sixes to maintain NR da. Then Why He Didnt do that Today Dhoni against Dhoni against

Tom CurranRabada #CSKvDC#Dream11IPL2020 pic.twitter.com/cVxMaUvpsT — VIRATKOHLI FANS CLUB™ (@TeamVKFC) September 25, 2020

एक अन्य यूजर्र ने वीडियों के जरिए बड़े मजाकिया अंदाज में बताया है कि धोनी का प्रदर्शन तब कैसा होता है जब 12 से ज्यादा के रन रेट से खेलने की जरूरत होती है.

Dhoni when Required run rate is 12+#CSKvDC pic.twitter.com/p68RgtgWrh — Chikatlo chindulestha (@chikati_rajyam) September 25, 2020

गौरव ने भी वीडियो के जरिए समझाया है कि जब जरूरी रन रेट 10 से ज्यादा होता है तब एमएस धोनी और केदार जाधव क्या करते हैं.

Ms dhoni and kedar Jadhav when required run rate is 10+#CSKvDC pic.twitter.com/safbJHbAtN — Gaurav (@GauravK_8609) September 25, 2020

शुभम श्रीवास्तव ने तो चेन्नई टीम की पारी की तुलना बैलगाड़ी से कर दी है और कहा है कि धोनी को केदार जाधव से पहले बैटिंग करनी चाहिए थी.