IPL 2020: थर्ड अंपायर ने डेविड वॉर्नर को दिया आउट, फैसले की हुई जमकर आलोचना

अबू धाबी: बीते शुक्रवार को शेख जायेद स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर को आईपीएल 2020 (IPL 2020) के एलिमिनेटर मैच में रिव्यू में आउट दिए जाना विवाद का कारण बन गया है. कमेंटेटर और क्रिकेट पंडित इस फैसले से नाराज हैं.

दरअसल मोहम्मद सिराज की गेंद वॉर्नर को चकमा देते हुए विकेटकीपर एबी डिविलियर्स के दस्तानों में गई. इस बीच लगा की गेंद ने किसी चीज को छुआ है, या तो ग्लव्ज या ट्राउजर को, लेकिन यह साफ नहीं था. मैदानी अंपायर एस रवि (S Ravi) ने वॉर्नर को नॉट आउट दिया जबकि रिव्यू पर तीसरे अंपायर वीरेंद्र शर्मा (Virender Sharma) ने कई बार रिप्ले देखने के बाद वॉर्नर को आउट दे दिया.

WATCH - VK gets the DRS right

Big wicket at stake, close call, @imVkohli opts for the DRS in the nick of time and the third umpire rules Warner out. Superb review from the RCB captain.

https://t.co/4Brs8hh3f5 #Dream11IPL #Eliminator

— IndianPremierLeague (@IPL) November 6, 2020