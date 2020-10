IPL 2020: जानिए शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी को कैसे मिला चोट से छुटकारा

नई दिल्ली: नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) ने युवा खिलाड़ी कमलेश नागरकोटी (Kamlesh Nagarkoti) और शिवम मावी (Shivam Mavi) को चोटों से मुक्त करने में अहम भूमिका अदा की और 2 साल के अंदर उन्हें फिर से बेहतरीन गेंदबाजी के लिए तैयार कर दिया.

नागरकोटी और मावी ने 2018 आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान बल्लेबाजों को अपनी गेंदों से खौफजदा किया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि भारत के तेज गेंदबाजों का अगला बैच दुनिया में खलबली मचाने को तैयार है. लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, उन्हें चोटों ने परेशान कर दिया. तभी एनसीए ने सही समय पर उनकी चोटों को ठीक करने में अहम भूमिका अदा की.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) अनुबंध हासिल वाले दोनों खिलाड़ियों ने अब प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में फिर से वही शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. 20 साल के नागरकोटी करीब 30 महीने बाद आईपीएल में पहला प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने और मावी (21) ने कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स पर मिली जीत के दौरान मिलकर 4 विकेट हासिल किए थे.

The Skipper dons a new hat as he caught up with the men of the moment @ShivamMavi23 and Kamlesh Nagarkoti to speak about their performance against RR last night. #KKRHaiTaiyaar #Dream11IPL #RRvKKRhttps://t.co/OkesjMAUxz

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) October 1, 2020