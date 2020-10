IPL 2020: क्रिस गेल को 99 पर आउट करते ही जोफ्रा आर्चर का 7 साल पुराना ट्वीट वायरल

नई दिल्ली: ये कहना गलत नहीं होगा कि जब भी क्रिकेट की कोई बड़ी घटना होती है, उसको लेकर जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) के पास एक पुराना ट्वीट जरूर होता है. उनके ऐसे ही पुराने ट्वीट्स की छानबीन पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान शुरू हुई थी, जब फैंस उन ट्वीट्स को मैच के नतीजों से जोड़कर देखने लगे थे.

अब बीते शुक्रवार को एक बार फिर इस ऑलराउंडर का पुराना ट्वीट वायरल होने लगा. दरअसल आईपीएल (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) की तरफ से खेलते हुए जब उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) को 99 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया. शतक से चूकने के बाद क्रिस गेल ने गुस्से से अपना बल्ला मैदान में फेंक दिया था. हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने जोफ्रा आर्चर से हाथ मिलाया, जो उन्हें बेहतरीन पारी के लिए मुबारकबाद दे रहे थे.

जोफ्रा आर्चर ने करीब 7 साल पहले अपने ट्वीट में लिखा था, 'मुझे पता है कि अगर मैं बॉलिंग करूंगा तो वो 100 नहीं बना पाएगे.' और इस मैच में क्रिस गेल अपना शतक नहीं बना पाए. अगर ये इत्तेफाक है तो ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है?

I know if I was bowling I know he wasn't getting da 100 — Jofra Archer (@JofraArcher) February 22, 2013

22 फरवरी 2013 को लिखे गए इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजे लिए है, आइये देखते इससे जुड़े कुछ बेहद Funny Memes

Damn, how does he do it? https://t.co/fq6BdnkVsc — Hrish Thota (@dhempe) October 30, 2020

How the hell is this so relatable in today's date ? https://t.co/2kFc2CjOyD — Akash Ramakrishnan (@Akashhrk) October 30, 2020

I want to be THIS confident in life!

#RRvsKXIP pic.twitter.com/GPXzWa1yY2 — Parshva Sheth (@ParshvaSheth3) October 30, 2020

IPL Script is written according to Jofra's tweet — ArJuN_vS (@ArtronicsYT) October 30, 2020