IPL 2020 KKR vs RCB LIVE Update:मोहम्मद सिराज ने केकेआर को घुटने पर लाया

अबु धाबी: शेख जायेद स्टेडियम में केकेआर (KKR) और आरसीबी (RCB) के बीच मुकाबला जारी है. कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले गेंदबाजी का न्योता दिया. 8 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर है-30/4. इयोन मोर्गन (12) और दिनेश कार्तिक (3) रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

पावरप्ले में बने महज 17 रन

कोलकाता की टीम पावरप्ले का फायदा उठाने में नाकाम रही और पहले 6 ओवर में महज 17 रन ही बना सकी. इस दौरान टीम ने 4 विकेट भी गंवा दिए.

नहीं चले बैंटन

केकेआर के 3 विकेट गिरने पर टॉम बैंटन ने खेलना शुरू किया लेकिन वो 8 गेंदों में 1 चौका और 1 सिक्स की मदद से महज 10 रन ही बना सके, मोहम्मद सिराज ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाया

गिल भी फ्लॉप

आईपीएल 2020 में अब तक कामयाब रहे ओपनर शुभमन गिल से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वो भी 1 रन ही बना सके, उन्हें नवदीप सैनी ने आउट किया.

त्रिपाठी और राणा पवेलियन वापस लौटे

कोलकाता नाइटराइडर्स के ओपनर राहुल त्रिपाठी 5 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं नीतीश राणा का बुरा प्रदर्शन जारी रहा, वो बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए.

यह भी पढ़ें- IPL: चहल और धनश्री की रोमांटिक तस्वीर हुई वायरल, पर डिविलियर्स हो गए ट्रोल

9 में से 6 मैच जीतकर आरसीबी के 12 प्वॉइंट्स हैं और टेबल में तीसरे नंबर पर बनी हुई है. वहीं केकेआर में इस सीजन के 9 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है और 10 अंक हासिल किए हैं. एक और जीत दोनों टीम को प्लेऑफ के करीब ले जाएगी. आईपीएल 2020 में अबु धाबी के मैदान में अब तक 10 मैच आयोजित किए जा चुके हैं जहां 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को कामयाबी हासिल हुई है.

आरसीबी प्लेइंग XI: आरोन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स (विकेटकीपर), गुरकीरत सिंह मान, वॉशिंगटन सुंदर, क्रिस मॉरिस, मोहम्मद सिराज, इसुरू उडाना, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल

केकेआर प्लेइंग XI: केकेआर संभावित प्लेइंग XI: राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), इयोन मोर्गन (कप्तान), टॉम बैंटन, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्युसन, वरुण चक्रवर्ती.

Our skipper is all set to make his 300th T20 appearance this evening!

Join us in sending super wishes his way. #KKRHaiTaiyaar #Dream11IPL #KKRvRCB pic.twitter.com/YdPZQNM6ma

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) October 21, 2020