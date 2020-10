IPL 2020 KXIP vs SRH: डेविड वॉर्नर ने बताई हार की असली वजह

दुबई: सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) शनिवार को आईपीएल 2020 (IPL 2020) के मैच में किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) के खिलाफ मैच जीतती हुई दिख रही थी, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने बाजी पलट दी और हैदराबाद के मुंह से जीत छीन ली.

यह भी देखें- VIDEO: युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा बनी 'लैला', टोनी कक्कड़ के गाने पर दिखाया जलवा

इस हार से निराश हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर (David Warner) ने कहा है कि उनकी टीम को यह हार भूल आगे बढ़ना होगा. हैदराबाद ने पंजाब (KXIP) को 126 रन ही बनाने दिए थे, लेकिन हैदराबाद यह स्कोर भी हासिल नहीं कर पाई. मैच के बाद वार्नर ने कहा, 'हां, इस तरह की हार चुभती है. हमारे गेंदबाजों ने अच्छा काम किया. हमें जो शुरुआत मिली उसके बाद हम राह भटक गए। निराशाजनक.'

.@davidwarner31 after the match: Our bowlers did a fantastic job to restrict them. We bowled well with the new ball. After our start, we took the foot off the pedal. Just got to forget this game and move on. We have to start again next match.#KXIPvSRH #OrangeArmy #KeepRising

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) October 24, 2020