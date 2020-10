IPL 2020 MI vs RR: सूर्यकुमार यादव ने बताया अपनी कामयाबी पारी का राज

अबु धाबी: आईपीएल 2020 (IPL 2020) में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने कहा कि उन्हें लग रहा था कि वह इस मैच में बड़ी पारी खेलेंगे. सूर्यकुमार ने इस मैच में नाबाद 79 रनों की पारी खेल मुंबई को 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 193 रनों तक पहुंचाया. राजस्थान 18.1 ओवर्स में 136 रनों पर ढेर होकर 57 रनों से मैच हार गई.

सूर्यकुमार को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. उन्होंने कहा, 'मुझे लग रहा था कि इस मैच में बड़ी पारी आने वाली है. पिछले मैचों में मैं किसी न किसी तरह से आउट हो जाता था. मैंने अपने आप में विश्वास किया और अंत तक बल्लेबाजी करने की कोशिश की.'

No prizes for guessing who the Man of the Match is for tonight's game.

Suryakumar Yadav it is for his match-winning knock of 79*#Dream11IPL #MIvRR pic.twitter.com/9Ob8Xlw2dK

— IndianPremierLeague (@IPL) October 6, 2020