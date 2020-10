IPL 2020: जानिए रन आउट होने को लेकर केन विलियमसन ने प्रियम गर्ग से क्या कहा

दुबई: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग (Priyam Garg) ने शुक्रवार को आईपीएल (IPL) में खेले गए मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी लेकिन इस मैच में उन्होंने एक गलतफहमी में केन विलियमसन (Kane Williamson) को रन आउट कर दिया था. प्रियम ने इस पर कहा कि उन्हें काफी बुरा लगा. इस रनआउट को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह प्रियम की गलती थी.

प्रियम ने एक वीडियो चैट में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) से बात करते हुए कहा, 'जब वो (विलियमसन) रन आउट हुए तब मुझे काफी बुरा लगा. उनका रन आउट होना गलती था, लेकिन इसके बाद सब कुछ अच्छा रहा. मैं जब डग आउट में गया तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो दोस्त, तुमने अच्छी बल्लेबाजी की.'

INTERVIEW: @SunRisers youngsters in the spotlight

Priyam Garg & Abhishek Sharma rose to the occasion when their team needed the most. We catch up with both of them in this post-match chat from Dubai. https://t.co/qbGQrjUruw #Dream11IPL #CSKvSRH pic.twitter.com/2VG9WMUgjv

— IndianPremierLeague (@IPL) October 3, 2020