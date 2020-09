IPL 2020: जानिए रविचंद्रन अश्विन ने अपने कंधे की चोट को लेकर क्या कहा

दुबई: भारत के सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को उम्मीद है कि वह जल्द ही कंधे की चोट से उबर जाएंगे क्योंकि उनका दर्द काफी कम हो गया है और स्कैन की रिपोर्ट भी ‘उत्साहजनक’ है. अश्विन दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की तरफ से किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ मैच के दौरान अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रन रोकने के कोशिश में चोटिल हो गए थे. इससे पहले उन्होंने इस ओवर में 2 विकेट लिए थे.

अश्विन ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘कल रात जब मैंने मैदान छोड़ा तो बहुत दर्द हो रहा था लेकिन अब दर्द कम हो गया है तथा स्कैन की रिपोर्ट भी काफी उत्साहजनक है. आपके स्नेह और सहयोग के लिये आभार.’

I was in pain as I left the field last night, but the pain has settled down and the scan reports are pretty encouraging too. Thanks for all your love and support. #IPL2020

— Ashwin (@ashwinravi99) September 21, 2020