इस कंपनी ने केएल राहुल पर बनाई डॉक्यूमेंट्री, देखिए वीडियो

बेंगलुरु: आईपीएल के आगामी सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब की कमान लोकेश राहुल के हाथ में है और रेड बुल ने इस स्टार खिलाड़ी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है. इस डॉक्यूमेंट्री को 'केएल राहुल- शट आउट द नोइज' नाम दिया गया है.

No matter what I am doing. I have always been determined to be the best version of myself, physically and mentally. @redbullindia #ShutOutTheNoise https://t.co/cdoMQ1NnC3 pic.twitter.com/T2glbeYaZs

केएल राहुल ने कहा है कि वो कप्तानी को खुले दिमाग के साथ करेंगे. ‘पहली बात, मुझे लगता है कि हम तरोताजा होकर शुरुआत कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि सात महीने पहले जो हुआ था वो अब मायने रखेगा’. उन्होंने कहा, ‘हम इस टूर्नामेंट में ज्यादा क्रिकेट खेल कर नहीं आ रहे हैं. इसलिए मुझे पता कि मेरी बल्लेबाजी फॉर्म वही है या नहीं जो 7 महीने पहले थी. हम सभी क्रिकेटर के तौर पर थोड़े नर्वस हैं क्योंकि हमने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है’.

Shut out the noise. Doubts? Question marks? We all face them, and I am no different.

But what matters is how we react to them. #ShutOutTheNoise @redbullindia pic.twitter.com/98hvkQqQel

— K L Rahul (@klrahul11) September 12, 2020