IPL 2020: शेन वॉटसन ने जीता दिल, पारिवार में गम के बावजूद खेला मैच

नई दिल्ली: आईपीएल (IPL 2020) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच हुए मुकाबले में भले ही दिल्ली ने जीत दर्ज की हो लेकिन उस मुकाबले के असली हीरो सीएसके के स्टार खिलाड़ी शेन वॉटसन (Shane Watson) थे. इस खिलाड़ी ने उस मुकाबले से पहले अपनी किसी करीब को हमेशा के लिए खो दिया. लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सीएसके के लिए वो मैच खेला. दरअसल मैच से एक दिन पहले ही शेन वाटसन की नानी का निधन हो गया था.

शेन वॉटसन ने इस दुखद घटना की जानकारी दी हैं. उन्होंने कहा, 'मैं अपने घर और परिवार को प्यार भेजना चाहता हूं. मैं जानता हूं मेरी नानी एक अद्भूत मां रही हैं. मैं दिल रो रहा है. मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं कि ऐसे वक्त में मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूं'.

Shane watson played for csk despite knowing his grandmother passes away and our raina come back to india after his uncle's family injured by goons...and now he is traveling in kashmir for his enjoyment Respect for shane watson Suresh Raina

आईपीएल के इस सीजन में वॉटसन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और चेन्नई के लिए उन्होंने तीन मैचों में कुल 53 रन ही बनाए है. लेकिन नानी के निधन के बावजूद भी शेन वॉटसन टीम के लिए अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूले और अगले ही दिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान में उतरे. यहीं वजह है कि वॉटसन के लिए फैन्स के मन में और भी सम्मान बढ गया है. सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके बारे में काफी अच्छी बाते बोल रहे है.

You gotta respect #ShaneWatson for the sacrifices he make for Last Year too played with a bleeding knee. One of the most loyal players ever. Not a dream start to the season, but we know it's gonna be a great season for you.

May your Grandma RIP.

We Love You Watto Man pic.twitter.com/8jNsPkT9t8

