IPL 2020: क्या आईपीएल में होगी सुरेश रैना की वापसी?

नई दिल्ली: आईपीएल (IPL 2020) के 13वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का पहला मैच जितना हिट था अब पूरी टीम उतनी ही फ्लॉप नजर आ रही हैं. अपने पहले मैच में मुंबई (MI) को हराने के बाद अब धोनी (MS Dhoni) की सीएसके को लगातार दो मैच में हार का सामना करना पड़ा है. आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करी जाने वाली टीमों में से एक चेन्नई के लिए यह बेहद निराशाजनक है. ये ही वजह है कि फैन्स सीएसके की इस हार के बाद सुरेश रैना की वापसी की मांग कर रहे हैं.

फैंस ने सोशल मीडिया पर टीम के सबसे कामयाब बल्लेबाज सुरेश रैना की वापसी को लेकर अभियान छेड़ रखा है. हैशटैग कमबैक सुरेश (#comebackRaina) ट्वीटर पर ट्रेंड कर रहा है और फैन्स उनके वापस आने की जोरदार मांग कर रहे है.

The best Fielder

The best Human Being

The best Team player

Overall an Asset of

And The Name is SURESH RAINA #ComeBackRaina | @ImRaina | #Raina pic.twitter.com/XfuwrMqWzz

— RAINA Trends™ | #ComeBackRaina (@trendRaina) September 27, 2020