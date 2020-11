IPL 2020: लगातार चौथी हार के बाद भी कोहली का दावा, कहा ‘हमने अच्छी क्रिकेट खेली'

अबू धाबी: विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बेशक शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हार गई हो लेकिन फिर भी वह आईपीएल-13 (IPL 2020) के प्लेऑफ में क्वालीफाई करने में सफल रही है. मैच के बाद कोहली ने भी कहा है कि टीम ने क्वालीफाई करने के लिए पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली.

कोहली (Virat Kohli) ने कहा, ‘यह मिश्रित अहसास है. आप जीत दर्ज करने के इरादे से उतरते हैं. प्रबंधन ने शायद 11वें ओवर में 17.3 ओवर के आंकड़े की जानकारी दी. मैच भले ही हमारे से दूर जा रहा था लेकिन बीच के ओवरों में हम अच्छे नियंत्रण में थे’.

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमने क्वालीफाई करने के लिए टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाया है. फाइनल से पहले हमें दो मैच जीतने होंगे. हमें बल्लेबाजी में अंतिम ओवरों में और गेंदबाजी में पावरप्ले में बेहतर प्रदर्शन करना होगा जो हमारा मजबूत पक्ष है’.

Game Day: DC v RCB: Enter Playoffs

To be among the Top 4 teams after 14 games is a satisfactory feeling, and it’s now time to peak when it matters the most. Players and coaches express their feelings after our final league stage match.#Dream11IPL pic.twitter.com/rUQ3ubb5XO

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 3, 2020