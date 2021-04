IPL 2021: कोरोना को हराकर Axar Patel की Delhi Capitals में वापसी, Ishant Sharma बोले-'Rishabh Pant के अपार्टमेंट में सो जा'

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की टीम धमाल मचा रही है. अब ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की टीम के लिए बड़ी खुशखबरी आई है क्योंकि उनके टीम में दिग्गज ऑलराउंडर की वापसी हो गई है.

गौरतलब है कि आईपीएल 2021 (IPL 2021) से पहले दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को बड़ा झटका लगा था. इस टीम के बेहतरीन स्पिनर अक्षर पटेल (Axar Patel) कोरोना वायरस टेस्ट (Coronavirus Test) में पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब वो पूरी तरह सेहतमंद हो चुके हैं.

यह भी देखें- VIDEO: विराट कोहली ने फिफ्टी लगाने के बाद किसे दी फ्लाइंग किस? खुल गया राज

बीते गुरुवार की शाम दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि अक्षर पटेल (Axar Patel) दिल्ली कैंप से जुड़ चुके हैं. बायो बबल में आकर वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

| Smiles and hugs all around as Bapu returned to the DC camp

Oh, how we missed you, @akshar2026

P.S. Kya challlaaaaa? #YehHaiNayiDilli #IPL2021 #DCAllAccess @OctaFX @ITCGrandChola pic.twitter.com/wRl1I1M5dW

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 22, 2021