IPL 2021: इंग्लैंड की Kate Cross ने कही दिल की बात, तो सीएसके ने दिया खास तोहफा

नई दिल्ली: भले ही आईपीएल 2021 (IPL 2021) का सीजन कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते स्थगित हो गया हो, लेकिन लोगों के बीच अभी भी इसका काफी क्रेज है. फैंस अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अपनी पसंदीदा आईपीएल टीम को जल्द ही मैदान पर फिर से उतरते देखेंगे.

इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर केट क्रॉस (Kate Cross) ने ट्विटर पर एक फोटो अपलोड की जिसमें उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की जर्सी पहनी हुई है. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्हें फ्रेंचाइजी द्वारा जर्सी दी गई थी. क्रॉस पहले भी आईपीएल में सीएसके टीम के लिए समर्थन करती रही हैं.

इंग्लैंड के लिए 2013 में अपना डेब्यू करने वाली क्रॉस (Kate Cross) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दो फोटोज अपलोड कीं, एक में उन्हें जर्सी पहने देखा गया, जबकि दूसरी तस्वीर में पता चला कि जर्सी में उसका नाम भी लिखा था. उन्होंने इसे भेजने के लिए सीएसके को धन्यवाद भी दिया. क्रॉस ने अपने कैप्शन में ये भी लिखा कि जैसे ही हालात ठीक होंगे और लीग दोबारा शुरू होगी तो वो फिर से सीएसके के लिए अपना समर्थन देंगी.

A HUGE thank you to @cskfansofficial and @chennaiipl for sending me my first CSK shirt. When it is safe to start the tournament again, I can #whistlefromhome #Yellove #WhistlePodu #nandri pic.twitter.com/aobCKSTNgd

— Kate Cross (@katecross16) May 4, 2021