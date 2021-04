Prithvi Shaw को Rumored Girlfriend Prachi Singh ने दी नया Suitcase खरीदने की सलाह, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली: कोलकाता नाइटराइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स (KKR vs DC) के बीच आईपीएल 2021 (IPL 2021) में पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने अपनी तूफानी पारी की बदौलत न सिर्फ क्रिकेट फैंस को अपना मुरीद बना लिया, बल्कि अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड (Rumored Girlfriend) प्राची सिंह (Prachi Singh) का भी दिल जीत लिया.

पृथ्वी ने बनाए शानदार 82 रन

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के ओपनर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) के खिलाफ महज 41 गेंदों में 82 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 3 चौके लगा और उनकी स्ट्राइक रेट 200 रही.



प्राची सिंह ने नया सूटकेस खरीदने की सलाह दी

पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) की रूमर्ड गर्लफ्रेंड प्राची सिंह ने इस शानदार पारी का जश्न मनाया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में पृथ्वी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मुझे तुम पर गर्व है, साथ ही उन्होंने हार्ट वाली इमोजी भी लगाई. इसके अलावा प्राची ने उन सभी अवॉर्ड की फोटो लगाई जो बीते गुरुवार की रात पृथ्वी को मिले थे, प्राची ने लिखा, 'एक नया सूटकेस चाहिए जिसमें इस सभी को पैक किया जा सके.'



पृथ्वी शॉ अवॉर्ड की बरसात

पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) को शानदार पारी के लिए कई अवॉर्ड मिले, जिसमें 'मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द मैच' (Most Valuable Asset of the Match), 'पावर प्लेयर ऑफ द मैच' (Power Player of the Match), 'गेम चेंज ऑफ द मैच' (Game Changer of the Match), 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच' (Super Striker of the Match) और 'मैन ऑफ द मैच' (Man of the Match) शामिल था.

पृथ्वी ने की शिवम की गेंद की धुनाई

केकेआर (KKR) के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम के ओपनर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने तूफान मचा दिया. शॉ ने कोलकाता की तरफ से पहला ओवर करने आए शिवम मावी (Shivam Mavi) की गेंदों पर एक के बाद एक लगातार 6 चौके जड़ दिए. यानी की शॉ ने इस ओवर की सभी गेंदों पर चौका जड़ा. इसके अलावा मावी ने एक गेंद वाइड भी फेंकी थी. इस हिसाब से केकेआर के इस गेंदबाज ने दिल्ली की पारी के पहले ही ओवर में 25 रन लुटा दिए.