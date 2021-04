IPL 2021: पिछले मैच के हीरो रहे Jaydev Unadkat ने CSK के खिलाफ लुटाए रन, ट्विटर पर आई Memes की बाढ़

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के 12वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) का सामना तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से हो रहा है. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 9 विकेट खोकर 188 रन बनाए थे. इसी बीच राजस्थान के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) एक बार फिर से महंगे साबित हुए, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी करने के बाद इस मैच में बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. उनादकट ने इस मैच में उनादकट ने 4 ओवरों में गेंदबाजी करते हुए 10 की औसत से 40 रन दे दिए. इस बीच उन्हें एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ. चेन्नई के बल्लेबाज उनादकट (Jaydev Unadkat) पर बिना डरे जमकर रन बटोर रहे थे. उनादकट के ऐसे प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

"Prof Unadkat was under insecurities regarding his position in playing 11

He successfully played mind games with Sangakkara and company to make sure he gets to play another 3 games. We request you to Have TRUST in Prof" : Lord#DCvsRR pic.twitter.com/FDi69QZ5wg

— Dinda Academy (@academy_dinda) April 15, 2021