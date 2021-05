IPL 2021: भारत को लेकर Jos Buttler ने कही दिल की बात, ये मैसेज आपको भी कर देगा भावुक

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते प्रकोप के चलते भले ही आईपीएल 2021 (IPL 2021) को निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन इस लीग में खेलने वाले खिलाड़ियों और लोगों के मन से अभी तक इसका जुनून नहीं उतरा है. आईपीएल के बीच में रोके जाने के बाद भी विदेशी खिलाड़ी लगातार इस बड़ी लीग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के लिए वाले इंग्लैंड के ताबड़तोड़ विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) अक्सर भारत को लेकर अपना प्यार दिखाते रहते हैं. एक बार फिर बटलर ने भारत के लिए सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात कही है. बटलर (Jos Buttler) ने एक ट्वीट के जरिए कहा, 'भारत एक बहुत ही खास देश है, जो इस वक्त कठिन समय से गुजर रहा है. मेरा और मेरे परिवार का स्वागत करने के लिए धन्यवाद, जैसा कि आप हमेशा करते हैं. सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें.'

India is a special country going through a very difficult time. Thank you for welcoming me and my family like you always do. Please stay safe and look after yourselves pic.twitter.com/DnNdFKkuO2

— Jos Buttler (@josbuttler) May 5, 2021