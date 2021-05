IPL 2021: कंगारू प्लेयर्स को घर लौटने की इजाजत नहीं, तो अपने ही देश के पीएम पर भड़के Michael Slater

नई दिल्ली: भारत फिलहाल कोरोना वायरस (Corona Virus) के कहर से बुरी तरह प्रभावित है. यहां आए दिन 3 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो रहे हैं. इसका खतरा आईपीएल के मौजूदा सीजन पर भी देखा जा सकता है. विदेशी खिलाड़ियों को अब ये डर सताने लगा है कि क्या वो सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को वहां की सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है.

भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कोविड-19 के प्रकोप के कारण यहां से व्यावसायिक उड़ानों को प्रतिबंधित लगा रखा है, जिससे आईपीएल में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और कमेंटेटरों की समस्या बढ़ गयी है. कंगारू खिलाड़ियों ने जब वहां की सरकार से एक चार्टर्ड प्लेन की गुजारिश की तो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन (Scott Morrison) ने कहा कि खिलाड़ी अपनी व्यवस्था खुद करें.

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने माइकल स्लैटर (Michael Slater) ने अपने देश ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन की कोविड-19 से प्रभावित भारत से अपने देशवासियों को स्वदेश वापसी की अनुमति नहीं देने के लिए कड़ी आलोचना करते हुए इसे अपमानजनक बताया है. स्लैटर अभी आईपीएल में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे हैं.

If our Government cared for the safety of Aussies they would allow us to get home. It's a disgrace!! Blood on your hands PM. How dare you treat us like this. How about you sort out quarantine system. I had government permission to work on the IPL but I now have government neglect

— Michael Slater (@mj_slats) May 3, 2021