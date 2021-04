Michael Vaughan ने कहा- चलता रहना चाहिए IPL 2021, करोड़ो लोगों को बुरे समय में मिलती है खुशी

नई दिल्ली: भारत में इस वक्त कोरोना वायरस (Corona Virus) की दूसरी लहर के चलते कोहराम मचा हुआ है. कोरोना का असर आईपीएल के मौजूदा सीजन पर भी देखा जा रहा है. अब बात यहां तक आ पहुंची है कि इसके आयोजन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. इस बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने एक बड़ा बयान दिया है.

जहां देश में हजारों लोग आईपीएल 2021 को बंद करने की बात कर रहे हैं वहीं माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने कह है कि ये बड़ी लीग चलती रहनी चाहिए. वॉन ने कहा है कि आईपीएल करोड़ो लोगों को इस बुरे समय में खुशी देने का एक अच्छा जरिया है. वॉन ने एक ट्वीट कर कहा, 'मुझे लगता है कि आईपीएल को आगे बढ़ाना चाहिए. हर शाम को इससे जो आनंद मिलेगा, वह महत्वपूर्ण है. लेकिन साथ ही यह समझना भी मुश्किल है कि कैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में मैचों से हट गए थे. इसके बावजूद दोनों देशों ने अपने खिलाड़ियों को भारत में खेलने की अनुमति दे दी.'

I think the IPL should carry on .. The joy it will be bringing billions in these awful times every evening is important .. but I do find it tough to think back how England & Aussie pulled out of games in SA,yet both countries players are allowed to play in India !!! #IPL2021

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) April 27, 2021