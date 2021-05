IPL 2021: MS Dhoni की टीम CSK ने पोस्ट किया इमोशनल वीडियो, फैंस की आंखों में आ गए आंसू

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के बायो बबल (Bio Bubble) में कोरोना वायरस (Coronavirus) की एंट्री के बाद बीसीसीआओई (BCCI) ने टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया. क्रिकेट फैंस को 14वें सीजन के स्थगित होने पर काफी निराशा हाथ लगी है.

चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने अपने ट्विटर अकाउंट करीब 5 मिनट लंबा इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें ये मैसेज दिया है कि जैसे ही आईपीएल 2021 (IPL 2021) जैसे ही दोबारा स्टार्ट होगा टीम मजबूती के साथ वापसी करेगी, ताकि वो टूर्नामेंट को उसी तरह खत्म करे जैसे शुरू किया गया था.

इस वीडियो में आईपीएल 2021 (IPL 2021) का रिकैप दिखाया गया है कि कैसे कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) कैसे चेन्नई पहुंचे और कैंप में ट्रेनिंग शुरू की. कैसे माही फोटोशूट के दौरान दीपक चाहर (Deepak Chahar) को ट्रोल कर रहे हैं. वीडियो में टीम के बेहतरीन पलों को संजोकर दिखाया गया है.

वीडियो देखकर इमोशनल हुए फैंस

इस वीडियो को देखकर चेन्नई सुपरकिंग्स के फैंस इमोशनल हो गए. कई लोगों ने माना कि वो अपनी पसंदीदा टीम को जल्द दोबारा एक्शन में देखना चाहते हैं. गौरतलब है कि येलो आर्मी ने आईपीएल 2021 (IPL 2021) में 7 मैच खेले और सिर्फ 2 मुकाबलों में उसे शिक्सत मिली. टीम 10 प्वाइंट्स के साथ टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंची.

@imjadeja @ImRaina @msdhoni

Waiting for the comeback and the IPL sessions. And till now it was best year for our CSK team and fans too. Waiting to the remaining matches ahead soon. #BeSafe #WearAMask

— Anjaan Abi (@abi_anjaan) May 10, 2021