IPL 2021: विराट कोहली की इस फोटो ने इंटरनेट पर मचाया तूफान, लोगों के कमेंट्स से फैली सनसनी!

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 का दूसरा हाफ इस वक्त यूएई में खेला जा रहा है. विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी को दूसरे फेज के पहले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इस टीम ने हाल ही में मुंबई इंडियंस को एकतरफा अंदाज में हराकर बेहतरीन जीत दर्ज की. इस खास जीत के बाद विराट की टीम के सभी खिलाड़ी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.

विराट की टीम आरसीबी ने हाल ही में कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं. इन फोटोज ने यूजर्स के बीच सनसनी फैला दी है. दरअसल आरीसीबी ने सोशल मीडिया पर अपने कुछ खिलाड़ियों की पूल में नहाते हुए कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में कप्तान विराट कोहली समेत और भी कई खिलाड़ी शामिल हैं. इस फोटो में विराट के अलावा देवदत्त पड्डिकल और मोहम्मद सिराज भी शामिल हैं.

Our boys definitely deserve to cool off after a couple of days of intense #IPL action. #PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 pic.twitter.com/SNNMwIvxtJ

आरसीबी के खिलाड़ियों की ये फोटोज यूजर्स को खूब पसंद आ रही हैं. लोग इन फोटोज पर जमकर अलग-अलग कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि दुनिया के सारे हॉट प्लेयर्स आरसीबी में ही हैं. दरअसल आरसीबी के खिलाड़ियों की ये शर्टलेस फोटोज काफी बेहतरीन लग रही हैं. विराट कोहली को दुनिया का सबसे फिट खिलाड़ी माना जाता है और इस फोटो में उनकी फिटनेस साफ दिखाई दे रही है.

KING IS A DIFFERENT VIBE AFTER ALL.Gave is all in last 3 days now deserves to relax most.All the best for the next game @imVkohli love you the most my pic.twitter.com/MOQiFGCZsx

— Arman Khan (@CHEEKUTHEGOAT) September 27, 2021