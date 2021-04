IPL 2021: T Natarajan के घुटने की हुई सर्जरी, अस्पताल से फैंस को दिया खास मैसेज

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के टी नटराजन (T Natarajan) चोट की वजह से आईपीएल 2021 (IPL 2021) से बाहर हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के इस तेज गेंदबाज को अपने फैंस का ख्याल आया है और उन्होंने खास मैसेज शेयर किया है.

टी नटराजन (T Natarajan) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो अस्पताल के बेड पर मौजूद हैं, उन्होंने लिखा, 'आज मेरे घुटने की सर्जरी हुई है और मैं मेडिकल टीम, सर्जन, डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ की महारत, सेवा और दया के लिए शुक्रगुजार हूं. मैं बीसीसीआई (BCCI) समेत उन सभी लोगों का एहसानमंद हूं जिन्होंने मेरे लिए शुभकामनाएं भेजी हैं.'

Today, I underwent knee surgery- and am grateful for the expertise, attention and kindness of the medical team, surgeons, doctors, nurses and staff. I’m grateful to @bcci and to all that have wished well for me. pic.twitter.com/Z6pmqzfaFj

