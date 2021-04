IPL: Virat Kohli क्या छोड़ देंगे RCB की टीम? कप्तान ने दिया ऐसा रिएक्शन

नई दिल्ली: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का IPL में अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) से गहरा लगाव है. विराट कोहली आईपीएल टूर्नामेंट की शुरुआत से ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए आईपीएल में धमाका कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली को बतौर कप्तान आईपीएल में कुछ भी हासिल नहीं हुआ. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम पिछले 13 साल से एक भी आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए कामियाब नहीं हुई है. RCB के साथ अपने भविष्य को लेकर कोहली ने बड़ा बयान देते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं आरसीबी को छोड़ दूंगा या आईपीएल की किसी और टीम से खेलूंगा.'

"I don't see myself leaving or playing for any other IPL team"

Home is where the heart is! #PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 pic.twitter.com/hCyyZxYQ9M

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 7, 2021