Virendra Sehwag ने इशारों इशारों में Preity Zinta को किया ट्रोल, Maxwell की पारी के बाद शेयर किया Meme

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के 10 वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 38 रनों से करारी शिकस्त दी. ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने दूसरे ही ओवर में कप्तान कोहली और रजत पाटीदार का विकेट गंवा दिया. जिसके बाद ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) क्रीज पर आए और धमाल मचा दिया.

मैच में जल्दी दो विकेट गंवाने के बाद आरसीबी की पारी लड़खड़ाती हुई दिख रही थी. लेकिन ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने मैदान में उतरते ही तूफान मचा दिया. मैक्सवेल ने देवदत्त पडीक्कल के साथ मिलकर टीम की पारी को संभाला. उन्होंने महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक डाला. उन्होंने 49 गेंदों पर 9 चौके और तीन छक्कों की मदद से 78 रन की पारी खेली.

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) ने मैक्सवेल की इस शानदार पारी के बाद ट्विटर पर एक मजेदार मीम्स शेयर किया है. उन्होंने इस मीम्स के जरिए पंजाब किंग्स के मालिकों को ट्रोल किया. इस साल हुए रिटेंशन में पंजाब किंग्स ने मैक्सवैल को पिछले साल उनके खराब प्रदर्शन के बाद रिलीज कर दिया था.

वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) ने ट्वीट कर बॉलीवुड फिल्म लूडो का एक सीन शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मैक्सवेल को इस आईपीएल में उनकी क्षमता के मुताबिक खेलते हुए देखकर अच्छा लगा.

Good to see Maxwell finally play to his potential in this IPL.

Meanwhile Maxwell to his previous team owners.#RCBvKKR pic.twitter.com/StBnPIZrMg

— Virender Sehwag (@virendersehwag) April 18, 2021