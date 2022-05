IPL 2022: कल बिजली तो आज एक बिल्ली की वजह से रुका मुकाबला, फिर देखने को मिला बड़ा ड्रामा

RCB vs PBKS: आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 60वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना पंजाब किंग्स से हो रहा है. इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 209 रनों का एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया. जवाब में आरसीबी की टीम की ओर से विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस बल्लेबाजी करने आए. लेकिन आरसीबी की पारी शुरू होते ही मैच में एक अजीब वाक्या देखने को मिला.

पंजाब के खिलाफ जैसे ही आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करने आई तभी पहले ओवर में मैच थोड़ी देर के लिए रुक गया. दरअसल हुआ यूं कि इस मैच के पहले ही ओवर में एक बिल्ली स्टैंड्स में आ गई जिसकी वजह से मैच रुक गया. काले रंग की ये बिल्ली साइट स्क्रीन के एकदम सामने आ गई थी, जिसके बाद आरसीबी के बल्लेबाज बीच में ही रुक गए थे. ये घटना काफी फनी थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है.

Meet the guest of the match #cat .@KirtiChow are you behind this .#RCBvsPBKS #IPL2022 pic.twitter.com/BArdr0kYLd

— bob the drop (@Sijaankhan78692) May 13, 2022