IPL 2022: ऐसे उड़ा CSK टीम का मजाक, अमित मिश्रा ने कही बड़ी बात 'अभी भी 2 साल छोटा हूं'

नई दिल्ली: CSK टीम आईपीएल की सबसे सफल टीमों से एक है. सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चार बार आईपीएल का खिताब जीता है. IPL 2022 में सीएसके टीम अपने शुरुआती तीनों ही मैच हार चुकी है. अब स्टार क्रिकेटर अमित मिश्रा ने बड़ी बात कही है.

क्रिकेट के मैदान पर अपनी गेंदों पर दम पर जादू दिखाने वाले अमित मिश्रा को मेगा ऑक्शन में कोई भी खरीददार नहीं मिला था. अमित मिश्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने एक फैन का जवाब देते हुए सीएसके टीम के ऊपर तंज कसा है. एक शख्स ने अमित मिश्रा से सीएसके में शामिल होने के लिए कहा, जिसके जबाव में अमित मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा,'माफी दोस्त, इसके लिए अभी भी दो साल छोटा हूं.'

Sorry mate, Still two years younger for it. https://t.co/9rCi5SFIz8

— Amit Mishra (@MishiAmit) April 8, 2022